Bad Belzig

War er lediglich im Busch pinkeln oder hat er zwei junge Mädchen sexuell belästigt? Offenbar hatte der 25-Jährige, der vor wenigen Wochen auf dem Spielplatz in der Kurparksiedlung in Bad Belzig festgenommen wurde, tatsächlich schlimme Absichten.

Wie die Polizeidirektion in Brandenburg an der Havel auf MAZ-Anfrage mitteilt, hat sich der Anfangsverdacht gegen den Afghanen inzwischen erhärtet. Angezeigt hatten ihn die Eltern der beiden mutmaßlichen Opfer.

Intensive Befragungen des Beschuldigten

Es haben demnach in den vergangenen Wochen intensive Befragungen des Beschuldigten stattgefunden. Inwiefern sich der Mann dazu einließ und ob er die Tat grundsätzlich einräumt, ist nicht bekannt. Dazu will die Polizei „aus ermittlungstaktischen Gründen“ keine Angaben machen. Zunächst hatte der Mann die Tat bestritten und angegeben, sich lediglich in einem Gebüsch erleichtert zu haben.

Die bisherigen Ermittlungen deuten allerdings darauf hin, dass der 25-Jährige tatsächlich übergriffig wurde. Wie und in welcher Form – auch dazu gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben von offizieller Seite.

Öffentliche Diskussion in einem Facebook-Forum

Die Vorwürfe sind schwerwiegend: „Polizei nimmt Wildpinkler am Spielplatz fest“ titelte die MAZ am 20. Mai bewusst zurückhaltend in ihrer Onlineausgabe. Zu diesem Zeitpunkt ist die Lage verworren. Besorgte Eltern fordern vor allem in einer lokalen Facebook-Gruppe ein striktes Durchgreifen der Behörden. Verständlich: Sie haben Angst um die Sicherheit ihrer Kinder.

Was an dem Online-Gespräch, an dem sich rund zwei Dutzend Bad Belziger beteiligen, auffällt: Es geht – gerade mit Blick auf die Herkunft des Tatverdächtigen – größtenteils gesittet zu. Bis auf einige wenige grenzwertige Beiträge sprechen sich die Teilnehmer der Konversation gegenseitig Mut zu, beraten, wie man sich helfen und derlei Vorfälle künftig unwahrscheinlicher machen könne. Ins Rollen gebracht hatte die öffentliche Diskussion Michaela Weiss, die zuerst in der Facebook-Gruppe „ Bad Belzig 2.0“ über den Vorfall schrieb.

Fall wird weiter bearbeitet

Der Fall ist indes noch nicht abgeschlossen und wird weiter von der Bad Belziger Kriminalpolizei bearbeitet, heißt es.

Von Philip Rißling