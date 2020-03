Bad Belzig

Die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark (KVHS) startet eine neue Vortragsreihe zu Themen des Klima- und Umweltschutzes. Los geht es am Freitag, 13. März, mit dem Vortrag „Der Wolf im Landkreis Potsdam-Mittelmark“. Er beginnt um 18 Uhr in den Räumen der KVHS in der Bad Belziger Puschkinstraße.

Weiter geht es mit „Die Rolle der Arktis im Klimasystem“ und „Das Klimaschutzkonzept des Landkreises Potsdam-Mittelmark und Bürgerbeteiligung“. Den Vortrag über die Arktis hält der Klimaforscher Volker Rachold. Er ist Leiter des Deutschen Arktisbüros am Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.

Anmeldung über KVHS

Bei seinem Vortrag stellt er mit reichhaltigem Bildmaterial den Klimawandel in der Arktis vor und will mit den Besuchern ins Gespräch kommen über persönliche Möglichkeiten des Klimaschutzes.

Anmeldungen für alle Vorträge bei der KVHS telefonisch unter 033841/45430, per E-Mail an info@kvhs-pm.de oder online unter www.kvhs-pm.de

Von MAZonline