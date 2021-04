Votum zur Aufnahme von 100 Geflüchteten in Schmerwitz vertagt

Schmerwitz

Die Entscheidung darüber, ob die ehemalige Senioren-Residenz am Schloss Schmerwitz zur Unterkunft für Geflüchtete wird, ist erst einmal vertagt. 100 Personen könnten in dem Plattenbau auf dem Gelände der früheren Kampfgruppenschule temporär eine Bleibe finden. So sieht es jedenfalls ein überarbeiteter Vorschlag des Landratsamtes Bad Belzig vor.

Er war am Mittwoch kurzfristig unterbreitet worden und hat damit für Aufregung zumindest im Hohen Fläming gesorgt. Der Kreisauschuss verwies am Donnerstagabend die Diskussion dazu in den zuständigen Fachausschuss.

Für und Wider werden erörtert

Der Sozialausschuss unter Leitung von Claudia Eller-Funke (SPD) wird deshalb voraussichtlich nächste Woche zu einer Sondersitzung zusammen kommen. Sie wird sich ausschließlich mit diesem Thema befassen. Dann sollen die Argumente abgewogen werden, ehe der Kreistag Potsdam-Mittelmark bestenfalls final ein Votum zu dem Anliegen abgibt.

Sowohl dessen Inhalt, als auch die Art und Weise, wie der Vorschlag unterbreitet wird, sorgt für Kritik. „Es ist leider Methode, dass solch heikle Themen erst kurzfristig zur Sprache gebracht werden“, moniert AfD-Mann Peer Dorow.

Dezentrale Lösungen empfohlen

Dass sich die im Januar an den Tag gelegte Haltung nicht ändern wird, gab Roland Büchner für die Fraktion Freie Bauern, Bürger und Wähler schon einmal zu verstehen. Seiner Einschätzung nach dürfe nicht die Etablierung einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft angestrebt werden. Vielmehr sollte das Augenmerk auf dezentrale kleinteilige Integrationsangebote gelegt werden.

Das Dorf Schmerwitz hat kaum 250 Einwohner. Es ist offen für Integration, lehnt aber eine Gemeinschaftsunterkunft ab. Quelle: René Gaffron

Ihren Vorstoß zu Jahresbeginn hatte die Verwaltung angesichts deutlicher Ablehnung abgebrochen und die Prüfung von Alternativen zugesagt. Sie seien zumeist nicht rechtzeitig und nicht im Umfang zu realisieren, heißt es nun in der Begründung des Antrags für die Sitzung des Kreistages am 29. April.

Von René Gaffron