Wärme-Botschafter aus Glindow unterstützt die „Fundgrube“ in Bad Belzig

Der Verein für Arbeit und Leben hat zum Jahreswechsel unverhofft eine Geldspende erhalten. Es handelt sich um 450 Euro. Der Betrag wird von Peter Mathäei überwiesen. Er ist im Herbst zum „Botschafter der Wärme 2021“ gekürt worden.

„Verbundnetz der Wärme“, lautet eine Ehrenamtsinitiative der Verbundnetz-Gas (VNG) AG mit Sitz in Leipzig, die den Titel vergibt. Sie wählt von Zeit zu Zeit freiwillig Engagierte aus, stellt sie in den Fokus und unterstützt ihre Arbeit mit 5000 Euro, die dann für soziale Zwecke verteilt werden sollten.

Wertschätzung Vereinschefin in Bad Belzig

„Gerade in dieser Zeit, die uns allen viel abverlangt, setzt er damit ein starkes Zeichen für Menschlichkeit und Zusammenhalt“, würdigt Jutta Gehrke als Empfängerin die Geste.

Peter Mathae von der Glindower Volkssolidarität-Ortsgruppe ist zum „Botschafter der Wärme" ernannt worden. Quelle: Ines Escherich

Der Verein lässt das Geld in die Hilfsangebote der „Fundgrube“ am Busbahnhof in Bad Belzig fließen, wahlweise für den Zukauf von Lebensmitteln und Artikeln für die Kleiderkammer. Jene trägt dazu bei, die tägliche Versorgung hunderter bedürftiger Menschen aus Bad Belzig und Umgebung mit dem Nötigsten zu gewährleisten.

Einst Kreischef der Volkssolidarität

Peter Mathäei lebt in Glindow und ist dort seit zehn Jahren schon Vorsitzender der Volkssolidaritäts-Ortsgruppe. Für sie hat er ein Fünftel des Betrages reserviert, denn er plant am 8. März ein zünftige Frauentagsfeier für die Ü-80-Gruppe.

Neben weiteren sozialen Einrichtung in Werder/Havel und Umgebung hat der ehemalige Kreisverbandschef der Volksolidarität seine Mitstreiter in Bad Belzig gefragt, wo Bedarf besteht und folgte letztlich der Empfehlung der Eheleute Benke von der Handarbeitsgruppe.

Die Kur- und Kreisstadt liegt dem 65-jährigen Stifter auch sonst durchaus nah, wie der Stifter im MAZ-Gespräch verrät. „Wenn Senioren aus unserer Gruppe nach einer Operation den Aufenthalt in der Oberlin-Reha-Klinik Hoher Fläming absolvieren, fahren wir sie dort sehr gern besuchen“, erklärt der Un-Ruheständler.

