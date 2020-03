Wiesenburg

Die märkische Kiefer ist in Gefahr. Die Waldbauernschule legt deshalb bei ihren Bildungsangeboten den Fokus auf den Erhalt dieser Bestände.

Bis Ende April werden allen märkischen Privatwald-Eigentümern und Mitgliedern von Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) in insgesamt 25 Kursen landauf, landab umfangreiche Informationen zur Bewirtschaftung des Waldes allgemein und viele praktische Kniffe zur nachhaltigen Pflege vermittelt, wie es in einer Ankündigung heißt.

Termine in Jeserig / Fläming und Werbig

Kommenden Freitag und Sonnabend im Familienhotel „Brandtsheide“ Jeserig/ Fläming sowie am 24. und 25. April im Werbiger Gasthof „Zur Erholung!“ von Familie Siek werden die Veranstaltungen über die Bühne gehen.

Die Kurse richten sich an alle Forstbesitzer unabhängig davon, wie viel Wald sie besitzen oder ob sie bereits in einer Betriebsgemeinschaft organisiert sind. In Vorträgen wird auf die aktuellen Anforderungen eingegangen. Die forstliche Förderung wird demnach ab sofort deutlich der Marktlage angepasst und so gibt es neue und höhere Festbeträge für den Waldumbau. Weitere spannende Themen sind die Robinie als Baum des Jahres 2020 und die Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse. Theorie und Praxis des gemeinschaftlichen Wirtschaftens kommen auf den Prüfstand.

Baumarten im Klimawandel betrachtet

Die beliebten und häufig ausgebuchten Exkursionen am zweiten Tag des Seminars stehen in dieser Saison unter dem Motto: Robinie, Kiefer und andere Baumarten im Klimawandel. Dabei geht es zu Anschauungszwecken in ein nahegelegenes Revier.

„Die Themen Wald und Klimaschutz sind derzeit in aller Munde“, wird vorab festgestellt. „Aber: Brandenburgische Waldbauern bemühen sich bereits seit Jahrzehnten um die Mischung ihrer Bestände und hoffen darauf, dass versprochene Unterstützungen nachhaltig auch bei den Eigentümern kleiner Flächen ankommt.“

Anmeldung bei der Waldbauernschule, Walsleben, (03 39 20) 5 06 10.

Von René Gaffron