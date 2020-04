Benken

Rund 300 Quadratmeter Waldboden sind am Ostersonnabend gegen 16.45 Uhr zum Raub der Flammen geworden. Der Rauch im Steindorfer Revier an der L 95 ist von der zentralen Überwachung entdeckt worden. Sie schlug Alarm in der Umgebung.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Belzig, Werbig und Hagelberg/Klein Glien sowie aus Görzke rückten daraufhin aus. Mehr als 40 Kameraden sorgten dafür, dass sich das Feuer trotz der Trockenheit nicht weiter ausbreiten konnte. „Wasser aus vier Tanklöschfahrzeugen konnte direkt zur Brandbekämpfung eingesetzt werden“, berichtet Ortswehrführer Raphael Thon. In weniger als einer halben Stunde war alles gelöscht.

Anzeige

Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Die Ursache des Brandes soll nämlich noch ermittelt werden.

Von René Gaffron