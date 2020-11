Weitzgrund

Eine Hand voll Häuser, ganz viel Wald, kein Handyempfang und dennoch immer online: Wam Kat war schon immer erfinderisch, was die Kommunikation mit der Außenwelt betrifft. Als Gründer der Bad Belzig-Facebookgruppe wählt er sich über den Satellitenempfang des Hauses ins Netzwerk ein. Und das klappt hervorragend. Mit der MAZ sprach er über seine Erfahrungen mit Onlinekommunikation der ersten Stunde und die Wahrnehmung der virtuellen Welt im Hier und Jetzt.

„Für den Kontakt zur Außenwelt reicht es. Man wohnt ja nicht umsonst so weit draußen“, so der Chef der mobilen Aktions-Küche „Fläming Kitchen“ über seine Internetverbindung. Die einst von ihm gegründete „ Bad Belzig“-Facebookgruppe zählt heute 2430 Mitglieder und besteht am 31. Oktober 12 Jahre.

Stimmungsmache und Stummschaltung

Ursprünglich war sie gedacht, um auf einer neutralen Basis über Stadtpolitik zu diskutieren und Transparenz zu schaffen. Und Beiträge sollten, im weitesten Sinne, etwas mit Bad Belzig zu tun haben. Oft aber schweifen die Diskussionen heute in generelle Stimmungsmache gegenüber Themen ab, die nicht im Fläming erdacht wurden, aber auch lokal eine Rolle spielen.

Der Niederländer Pieter Jan Herman Fredrik (Wam) Kat ist überregional durch seine Friedensarbeit im Balkankonflikt und als mobiler Koch für Demonstranten bekannt. Seit 1995 lebt er im Hohen Fläming, zunächst Im ZEGG, später in Weitzgrund. In Belzig startete er das Infocafé „Der Winkel“. Ein Zentrum für Toleranz und besseres Verständnis unterschiedlicher Kulturen. 2008 wurde Wam Kat in die Stadtverordnetenversammlung von Bad Belzig gewählt, wo er als Nichtparteimitglied für eine Wahlperiode der Linken angehörte. 2011 gründete Wam Kat die mobile Küche „ Fläming Kitchen“. Mehr über die Arbeit der mobilen Küche gibt es auf flaeming.kitchen

„Ein Beispiel dafür ist aktuell die Maskenpflicht“, sagt Kat. Die Auflagen sind landes- oder bundesweit in Verordnungen verfasst. Da macht es wenig Sinn, sich über eine Pflicht, zum Beispiel am städtischen Gymnasium, in einer Heimatgruppe Luft zu machen. Und Wam Kat greift gerne ein, diskutiert mit und stellt im Ausnahmefall auch mal Mitglieder drei Tage stumm. „Ich bin nervig“, sagt er über seine Admin-Funktion und lacht. Auch deshalb haben sich wohl auch andere Facebook-Gruppen im Fläming gefunden, glaubt er.

Kein Platz für Rechtsextremismus

Doch nicht nur Corona erhitzt die Gemüter. Auch Alltagsrassismus ist weit verbreitet, aber der Platz für Rechtsextremismus bleibt ohne Ausnahme leer. „Es ist wichtig, dem entgegen zu stehen und darauf zu reagieren“, findet Kat. Besonders hoch her ging es 2015, als mit der Flüchtlingskrise in ganz Deutschland mehr als eine Million Schutzsuchende auch teilweise im Hohen Fläming untergebracht wurden.

Und noch etwas ist ihm aufgefallen: „Wir haben zum Großteil noch nicht gelernt mit der Onlinekommunikation umzugehen. Wenn es in Beschimpfungen endet, die auf offener Straße niemand aussprechen würde und dies ein Spiegel des Umgangs miteinander sein soll, welche Ideale bleiben dann noch übrig?“ Eine Frage, die sich der Nutzer sozialer Medien immer vor Augen halten sollte.

Bloggen aus dem Kriegsgebiet

In den 1980er-Jahren schrieb Wam Kat seine Dissertation mit dem Tenor: Stell dir vor, wenn Computer auf einmal klein und tragbar wären und man überall auf der Welt miteinander kommunizieren könnte. „Es ist alles schneller gegangen, als wir es damals geglaubt haben“, sagt Kat rückblickend. Während man in der 70ern dem sich schnell entwickelnden digitalen Zeitalter sehr kritisch gegenüber stand und Angst vor der Überwachung hatte, wurde dieses Internet einige Jahre später zum ultimativen Ding, bis es heute schließlich für einige Menschen der einzige Kontakt zur Außenwelt geworden ist.

Kat nutze schon immer das Internet, um seine Sicht der Dinge in die Welt zu tragen und Einblicke zu geben. Wie damals im Kroatienkrieg zwischen 1991 und 1995. Ausgestattet mit Modem und tragbarem Computer war er wohl einer der ersten Blogger, die aus einem Kriegsgebiet berichteten. Verbreitet wurde das Tagebuch über die Netzwerke von Universitäten. Und das eine virtuelle Verbindung in die ganze Welt auch gutes tun konnte, erwies sich, als nach Kats Aufruf, Hilfen ins Kriegsgebiet zu liefern, wenige Tage später reagiert und Gewünschtes aus aller Welt gebracht wurde. Das „Zagreb Diary“ hatte zu seiner Zeit zwischen 500.000 und eine Million Leser, schätzt er.

Welle der Emotionen

Zurück im Jetzt. Heute erzählt aus seinem Alltag eine Playmobilfigur. Der „Weitzgrunder Freiwillige“ ist ebenfalls auf Facebook anzutreffen. Und auch Kats Computer ist kleiner geworden. Zu 90 Prozent ist er mit dem Smartphone im sozialen Netzwerk unterwegs, sieht die Vorteile, mit vielen Freunden auf der ganzen Welt trotz Entfernung verbunden zu sein. Mit einigen Kommentaren aber, weiß auch er nicht auf Anhieb umzugehen. „Die treffen dich so, dass du erstmal spazieren gehen musst, um nicht auf der Welle der Emotionen mitzuschwimmen“, so der Facebook-Admin, Jahrgang 1956.

Einigen gehe es nur darum sich selbst zu promoten. „Es ist und bleibt virtuell und das muss man sich bewusst machen“, sagt er. Und nur, weil einer von vielleicht 100 Menschen dich persönlich angreift, hast du immer noch 99 hinter dir. Und wenn professionell recherchiertes Informationsmaterial durch reinen Glauben oder die Verbreitung von Verschwörungstheorien ohne verifizierbare Quelle über einen Link massenhaft verbreitet wird, was sagt das dann über unsere Gesellschaft aus?

Von Natalie Preißler