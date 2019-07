Bad Belzig

Grün ist Richard Wandels Farbe. Wenn er auf der Terrasse seines Büros steht: Grün, wohin das Auge blickt. Sein Büro: Außen grün angestrichen. Sein Lebensstil: So grün wie möglich.

„Ich habe kein Auto, bin nur mit dem Elektrofahrrad unterwegs und lebe auch sonst CO2-sparsam“, sagt der Bad Belziger. „Ich übe quasi schon mal für das, was uns alle früher oder später ereilt – auch wenn das die meisten Menschen noch nicht wahrhaben wollen.“

Zur Galerie Ein kombinierter Wohn-Schlaf-Bereich, eine Küche und ein Bad – die von Richard Wandel aus Bad Belzig gestalteten Bauwagen haben theoretisch alles, was es zum reduzierten Wohnen braucht.

Zu diesem Leben gehören für Richard Wandel auch reduzierte Wohnräume – in seinem Fall in Form von Bauwagen, so wie einst bei Peter Lustig. Seit 2013 entwirft, baut und gestaltet der 60-Jährige bewegliche Tiny Houses: nachhaltig, energiesparend, klimabehaglich und individuell nach Kundenwunsch.

Wie so ein Wohnraum auf Rädern aussehen kann, zeigt Richard Wandels „ Wandelwagen“-Firmensitz auf dem Gelände des Bad Belziger Ökokombinats. Rund acht Meter lang und drei Meter breit, außen eine kleine Terrasse und innen ein kombinierter Wohn-Schlaf-Bereich, eine Küche und ein Bad. Denn was er seinen Kunden später verkauft, will er vorher selbst testen.

Strom aus erneuerbaren Quellen

So kann er ihnen auch Tipps für das Leben im Bauwagen geben. „Ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang warmes Wasser nur mit Kessel auf dem Ofen aufbereitet – aber spontan duschen war so nicht möglich“, erzählt der gelernte Tischler. „Dann habe ich gemerkt, dass ein 15-Liter-Boiler viel effektiver ist.“ Der Strom kommt dabei selbstverständlich aus erneuerbaren Quellen.

Generell, so habe er das beobachtet, gehe es den Menschen vordergründig gar nicht um besonders preiswertes Wohnen. Sondern eher um Ruhe, Idylle, weg von der Stadt und nah an der Natur, dazu einfaches und reduziertes Inventar. „Die Menschen sind konsummüde“, sagt Richard Wandel. „Und die Fridays-for-Future-Bewegung hat dem Ganzen einen neuen Schub gegeben. Die Leute interessieren sich wieder mehr für das einfache Leben.“

Und genau da setzt die Vision des Tischlermeisters an. Er träumt von einer ganzen Bauwagen-Siedlung, vom einfachen Leben in der Gemeinschaft. „Auch, damit nicht jeder für sich allein werkelt, sondern man sich auf die Kapazitäten aller besinnen und die Stärken des Einzelnen nutzen kann.“

Diese Idee war bereits einmal sehr präsent in Richard Wandels Kopf, hat viel Zeit und Energie beansprucht. Das war etwa 2017 – und 2018 hat es die Projektvorstellung sogar in den Bauausschuss der Stadt Bad Belzig geschafft. Es sollte auch einen Verein geben, „Die Wagensiedler“, der das Ganze vorantreibt. Doch dann: Stillstand. Und durchatmen.

Gesetzgebung ist ein Handicap

„Bau- und Meldegesetz hängen zusammen – und ohne Adresse kann man sich nicht an einem Ort melden“, fasst Richard Wandel zusammen. „Die Gesetze sind ein großes Handicap für die Investition, die man ohnehin nicht so nebenbei macht.“

Zudem sei die Resonanz der möglichen Mitstreiter eher unbefriedigend gewesen. „Ein Verein hat sich nicht gegründet. Die Idee sollte von Anfang an zusammen getragen werden – stattdessen kamen aber mehrheitlich Anfragen wie: ‚Wann kann ich einziehen?’“, erzählt der Wagenbauer. „Ich wollte eher, dass das Projekt zusammen wächst. Aber bisher fehlten Leute, die ernsthaft mitgezogen hätten.“

Leergewicht von sieben Tonnen Die Wagen von Richard Wandel sind komplett aus recyclingfähigem Material gebaut. Aufgrund ihrer Beschaffenheit können sie prinzipiell auch autark betrieben werden. Einen der bislang komplexesten Wagen hat Richard Wandel 2018 gebaut. Ein acht Meter langes Modell mit hochwertiger Innenausstattung und Technik. Das Leergewicht eines Wagens liegt bei etwa sieben Tonnen, mit Inventar kommt das Gefährt auf rund neun Tonnen. Die Grundfläche eines Wagens kann 18 bis 26,5 Quadratmeter betragen. Ein Wagen von Richard Wandel kostet in der kleinsten Ausführung – also nur die Hülle, ohne Innenausbau und Technik – rund 45.000 Euro. Nach oben sind fast keine Grenzen gesetzt.

Die Stadt Bad Belzig aber hätte das Vorhaben unterstützt, wie Bauamtsleiter Robert-Walter Wildgrube auf Nachfrage mitteilt. „Sowohl der Bauausschuss als auch die Stadtverordneten haben der Sache positiv gegenüber gestanden“, sagt er.

Gescheitert sei das Ganze schließlich an einer fehlenden Fläche für die Wagen. „Planungsrechtlich hätte für den Ort ein Bebauungsplan aufgestellt werden müssen. Dazu müsste vom Investor – in dem Fall also von Richard Wandel – ein Antrag mit einem Aufstellungsbeschuss gestellt werden“, erläutert Robert Wildgrube weiter.

Stadt ist zur Unterstützung bereit

„Im Idealfall bringt der Investor eine Fläche mit. Dann wird geschaut, ob diese sich für einen Bebauungsplan eignet und was der Flächennutzungsplan sagt.“ Die Stadt sei auch weiterhin zur Unterstützung bereit. Robert Wildgrube weist jedoch darauf hin, dass die Wagen für eine entsprechende Siedlung von der Bauaufsicht genehmigt werden müssten. „Es müssen – wie beim Hausbau – vorab Bauanträge eingereicht werden.“

Jetzt, nachdem ein bisschen Zeit vergangen ist, wäre auch Richard Wandel bereit für einen zweiten Versuch. „Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich weiß, wie es gelingen könnte“, sagt er. „Aber die Leute müssen mit anpacken.“

Neues Fahrgestell entwickelt

Was den Wagenbau angehe, so sei er zum Beispiel beim Thema Fahrgestell weitergekommen. Zusammen mit einem Tüv-Prüfer und einem Kfz-Fachmann, der sich selber einen Wagen bauen will, habe er ein Fahrgestell mit der erforderlichen Traglast entwickelt.

„Bisher waren die Gestelle gebraucht, es gab auch nur einen Typ, der für die Wagen gepasst hat. Der war aber teilweise mindestens 30 bis 40 Jahre alt – und ich kann kein neues Produkt mit einem alten Gestell anbieten“, sagt Richard Wandel.

Nicht ins Altenheim

Auch ein mögliches Grundstück für die Wagensiedlung habe er bereits ins Auge gefasst. „Es gibt neue Interessenten und auch bei mir ist endlich wieder neue Motivation da. Ich will das jetzt weiter verbreiten – über Facebook bin ich schon an einige Gruppen gekommen, in denen die Resonanz sehr groß war.“ Geplant seien Anliegerflächen von etwa 250 Quadratmetern pro Wagen mit genügend Freiflächen dazwischen.

Richard Wandel weiß, dass eine solche Gemeinschaft nicht einfach so entstehen kann, quasi aus der Lamäng. „Damit das funktioniert, ist auch viel Selbstreflexion nötig, man muss wissen, was einen triggert – sonst hat man sich ständig in den Haaren“, sagt er. „Gemeinschaft und Kommunikation muss man lernen, das ist ein Prozess.“

Für Richard Wandel steht dennoch fest: Ins Altenheim will er nicht. „Ich möchte auf jeden Fall in einer Gemeinschaft alt werden, in der man sich gegenseitig unterstützt“, sagt er.

Von Josephine Mühln