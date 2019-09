Lobbese

Der Heimatverein „Bergdörfer“ wandert am Sonnabend zum Kreborn – das ist eine alte Wasserentnahmestelle in Richtung Pflügkuff. Die Tour beginnt um 13 Uhr in Zeuden. Auch Nicht-Mitglieder können mitwandern. Ein Teilnehmerbeitrag muss nicht entrichtet werden.

Auf den Spuren des Wassers kann am Wochenende gewandelt werden. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart wird Wissenswertes zwischen der Burg Eisenhardt und der historischen Altstadt von Bad Belzig vermittelt. Die Natur-und Kulturführerin Inge Richter berichtet auf diesem ausgedehnten Spaziergang von zwei Stunden über die vielfältige Nutzung des nassen Elements. Am Sonntag, dem 15. September, ab 14 Uhr sind Interessierte herzlich dazu eingeladen. Treff am Brunnen auf der Burg.

Naturparkzentrum Hoher Fläming unter 033848/ 6 00 04.

Von René Gaffron