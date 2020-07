Bad Belzig

Ein Duft, wie auf einer Sommerwiese erfüllt die urigen Räume in der Bad Belziger Innenstadt, in denen früher einmal Backwaren verkauft wurden. Daran erinnert bis heute die Brezel als Türknauf und ein Regal hinterm Tresen, in dem nun statt Brotlaiben Blechdosen mit losem Tee ihren Platz gefunden haben. Das Tee-Lädchen ist längst nicht mehr nur in Großstädten lohnenswert.

Wer glaubt, Tee sei ein reiner Erkältungskiller und wärmendes Must-Have im Winter, der irrt. Auswahl und Zubehör in Claudia Menzels Geschäft in der Bad Belziger Innenstadt zeigen, Teegenuss ist Kultur und Kunst zugleich. Zu jeder Jahreszeit.

Anzeige

Über die Liebe zum Tee

„Tee zu genießen hat viel mit Ruhe zu tun und auch seine Geist mal ruhen zu lassen“, sagt Menzel, die ursprünglich aus Dresden stammt. Die Liebe zum Tee entdeckte sie schon im Kindesalter. Ihr Vater machte es mit schwarzem Tee vor. In ihrer späteren gastronomischen Ausbildung lernte sie viel über Teekultur- und Genuss. „Tee ist für mich eine Art Kunst“, erklärt sie und so auch, wie das Geschäft zu seinem Namen kam. Neben Tee sind hier auch allerhand Dekoartikel und eine große Auswahl an Zubehör für den Teetrinker zu finden.

Weitere MAZ+ Artikel

Reine Teepflanzen sind allerdings nur Grün- und Schwarztee, Mischungen werden als teeähnliche Getränke bezeichnet. Gerade auch im Sommer ist Tee zu empfehlen. Er regt den Körper an, sich selbst runter zu kühlen.

Menzel selbst bevorzugt Grün- und Kräutertees. Im heimischen Garten wachsen Kräuter wie Pfefferminze, die sie gern frisch aufbrüht und genießt. Andere wie Thymian oder Lavendel finden in getrockneter Form Platz in ihren Teesträußen, die mit Kostproben verschiedener Tees gebunden werden.

DDR-Tee ist Verkaufsschlager

„Beliebt ist zum Beispiel der Bad Belziger Wohlfühltee“, erzählt Menzel. Er schmecke wie der Kräutertee aus der DDR, sagen ihre Kunden. Ein Kräutertee, der gut zum Fläming passt. Brennnessel, Melisse, Kamille und Pfefferminze gehören zu den Zutaten. Eine Mischung, die auch einem verstimmten Magen gut steht. „Aber Magen-Tee klingt eben nicht so appetitlich.“

Ein anderes DDR-Überbleibsel, welches früher gern zum Schutz der Tischdecke an der Teekanne befestigt wurde: der Tropfenfänger. Er wird an der Tülle, dem Ausgussrohr, und dem Deckel befestigt.

Internationaler ist die Auswahl an losen Tees. Sie stammen aus den Hochburgen der Teekultur Japan, Indien und China, aber auch aus südeuropäischen Ländern. Bei den Teepflanzen für Grün- und Schwarztee kann fast schon ein Vergleich mit dem Weinanbau gezogen werden.

„Jeder Jahrgang hat seine eigenen Eigenschaften, so wie die Teebauern auch in ganz verschiedenen Anbaugebieten leben und unterschiedliche Bodenbegebenheiten“, erklärt Menzel. Rund 150 verschiedene Sorten gehören zur Auswahl. Von lose bis verpackt.

Zwischen „Glückpilz“ und „Mandelwölkchen“

Neumodisch kommen da Sorten wie „Glückspilz“ daher. Hier gleichen die Zutaten eher einer Gemüsesuppe. Getrocknete Rote Bete, Karotten und für die Optik Ringelblumen. Langweilig ist Tee schon lange nicht mehr.

Im Sommer gibt es im Tee-Art-Geschäft auch Sorten zum kalt aufgießen. Für jene, die Tee mögen, aber sich nicht mit heißen Getränken anfreunden können. Für alle anderen gilt: wer Weihnachten nicht erwarten kann, findet Bratapfeltee und Mandelwölkchen ganzjährig im Geschäft. Letzterer ist mit Popcorn verfeinert. Tassen hoch.

Von Natalie Preißler