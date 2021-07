Warum das Mittelalter in Bad Belzig sechs Jahre pausiert hat

Bad Belzig

Historische Weisen, Gaukelei und Feuerzauber sowie Ritterkämpfe am Fuß des Butterturms – dafür lässt sich Violetta Köhler von Andreas Fischer bestimmt noch öfter begeistern. Am Sonnabend ging die Woltersdorferin (Nuthe-Urstromtal) in Bad Belzig erstmals auf Zeitreise. „Bekannte haben mich überredet und ich muss sagen: Mir hat vor allem das Bühnenprogramm gefallen“, so ihr Fazit. Zu den Mitwirkenden zählten unter anderem die Rabenbrüder aus der Nachbarschaft.

Zur Galerie Impressionen vom Wochenende auf der Burg Eisenhardt

Zwei Tage lang ist das Mittelalter auf die Burg Eisenhardt zurückgekehrt – so unterschiedlich die wörtliche Auslegung das zulässt. Gemeint ist natürlich die Kulisse, in der sich beispielsweise Hartmut Herning gern in den Templer Richard von Hornigen verwandelt. Beruflich in der ambulanten Altenpflege tätig, findet er Ausgleich im Lagerleben.

Bohnensuppe für die Ritter

Und freut sich wenn die Magd Katharina die Bohnensuppe im Kessel über dem Feuer rührt. Sie zeichnet auch für die Stärkung der zehnköpfigen Rittertruppe verantwortlich. Studenten, Erzieher, Informatiker aus Berlin und Brandenburg bilden das besonders gefeierte Ensemble „panem cotidianum“ (Unser täglich Brot), dessen Mitglieder sich zum Ergötzen des Publikums mit Hieb- und Stichwaffen duellieren – gerade so, dass es knapp nicht weh tut.

Mit oder ohne Gewand: Es herrscht Trubel auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Insgesamt koordiniert Eberhard Heieck 120 Mitwirkende und freut sich über 45 Stände mit typischem (Kunst-)Handwerk, Kleidung und mehr oder wenig nützlichen Accessoires, aber natürlich auch Speis und Trank. „Knoblauchbrot ist und bleibt der Renner“, weiß der Veranstalter. Erst recht wenn bei Temperaturen von 30 Grad Celsius wie an diesem Wochenende nicht gar soviel Gebratenes, Gesottenes und Gekochtes über den Tresen geht. Wohl aber manch Kaltgetränk.

Pause wegen früherem Pächter

Für den Chef der Coex-Veranstaltungsagentur aus Cottbus ist es das erste Gastspiel im Hohen Fläming nach sechs Jahren. Früher hatte die Karawane jeden Sommer einen Stopp in der Kur- und Kreisstadt eingelegt.

„Das war dann mit dem damaligen Betreiber des Burghotels nicht möglich“, verrät Heieck. Jener habe separaten Zugang für seine Gäste und andere unerfüllbare Forderungen aufgestellt. Unterstützung vom Rathaus hat die Agentur nicht erfahren. „Dort wollte sich gewiss niemand mit dem Dauerpächter anlegen“, ahnt der Unternehmer.

45 Marktstände waren am Wochenende auf dem Wahrzeichen in Bad Belzig aufgebaut. Hier wird klingendes Spielzeug offeriert. Quelle: René Gaffron

Nachdem der Bürgermeister Roland Leisgegang (parteilos) das Wahrzeichen im Frühjahr – inklusive schrottreifes Burghotel – per Räumungsklage zurückerobert hat, lässt sich zumindest unter freiem Himmel die eine oder andere Veranstaltung über die Bühne bringen.

Nach wie vor fällt die Kommunikation von Seiten des Eigentümers mit seinen Vertragspartnern eher knapp aus. „Aber wir haben uns selbst gut miteinander arrangiert“, berichtet Urs Kunz, Chocolatier auf der Burg Eisenhardt.

Trinkgeld schon an der Kasse

„Die Leute wollen raus, etwas erleben“, bilanziert Eberhard Heieck. Darüber freuen sich Dutzende Künstler und Gewerbetreibende aus ganz Deutschland und den Nachbarländern, die sich für jeden Spielort bei ihm bewerben können und zuletzt allesamt eine große Durststrecke zu überbrücken hatten. Die Coex-Kartei garantiert immer einen gewissen Stamm. Gleichwohl wird darauf geachtet, dass die Wiederholungen begrenzt sind.

Zufrieden: Veranstalter Eberhard Heieck. Quelle: Jens Wegener

Der Eintritt von 9 Euro habe sogar hier und da Besucher animiert, schon bei der Kasse einen Euro Trinkgeld zu geben. Die Beobachtung in Bad Belzig ist außerdem, dass etwa 20 Prozent der insgesamt etwa 1500 Gäste die Maske getragen haben. Das sei an den drei Spielorten in Mitteldeutschland zuvor nicht so gewesen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielleicht muss sich auch erst noch der Impfstoff von Axel Roskors durchsetzen. Der Delikatessen- und Gewürzhändler aus dem norddeutschen Meldorf beschwört die Wirkung seiner exklusiven Spezialmischung aus weißem und braunen Rum, verfeinert mit Kurkuma, Ingwer und Vanille.

Von René Gaffron