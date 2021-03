Warum die Pandemie in Neschholz eine Terrasse enstehen ließ

Neschholz

Die MAZ sucht die schönsten Gartenbau-Projekte von Laubenpiepern und Naturfreunden im Hohen Fläming. Und stellt vor, wer die kontakt- und veranstaltungsfreie Zeit während der Corona-Pandemie 2020 in kreative und vielleicht lange aufgeschobene Projekte investiert hat. Den Anfang macht Mathias Wandel aus dem Bad Belziger Ortsteil Neschholz mit seinem Terrassen-Projekt.

Einige tausend Quadratmeter hat das Grundstück hinter dem Wohnhaus der Wandels. Genug Platz, um sich gärtnerisch auszutoben. Das Ergebnis: Eine neue Terrasse, die mit ihren rund 40 Quadratmetern flächenmäßig die Größe einer kleinen Einraumwohnung bietet. Mitten im Hochsommer gab es etwa vier arbeitsreiche Wochen, bis die neue Wohlfühloase sich als neues Prachtstück in die grüne Oase einreihte. „Die Baumärkte waren ja offen und ich hatte Hilfe von Handwerkern“, erzählt Mathias Wandel. Die Entscheidung, sich ran zu machen fiel mehr oder weniger spontan.

Im Garten von Familie Wandel aus Neschholz entstanden im Pandemie-Sommer 2020 eine neue Terrasse und zwei Hochbeete. Quelle: Privat

Für die Details, den Gemütlichkeitsfaktor und passende Dekoelemente sei seine Frau das perfekte Pendant für die groben Handarbeiten gewesen, die er mit dem Bautrupp erledigte. Und ein geschafftes Projekt macht Lust auf mehr. „Es soll jetzt auch noch eine zweite Fläche im Garten entstehen“, kündigt Wandel an.

Neben viel Fläche für bequemes Mobiliar wurde auch für mehr Gartenfrische in der Küche gesorgt. Zwei Hochbeete gehören seit dem Pandemie-Sommer 2020 auch zum Inventar des Wandelschen Grüns. Hier wurden Kräuter wie Petersilie oder Gemüse wie Zwiebeln und Radieschen geerntet, erzählt er.

Mathias Wandel aus Neschholz meldete sich auf den MAZ-Aufruf, Gartenprojekte des Pandemie-Sommers 2020 im Fläming zu präsentieren. Quelle: Privat

„Momentan ist alles noch ein bisschen im Winterschlaf“, so seine Worte, wann die Saison 2021 los geht. Sicher ist, es gibt auch in diesem Jahr wieder etwas zu tun in Neschholz. Und wenn es nur relaxen auf der Terrasse und Naschen vom Hochbeet ist.

Mitmachen erlaubt!

Was haben Sie im Sommer 2020 in Ihrem Kleingarten gezimmert? Welche exotischen Pflanzen oder kreativen Beet-Ideen bereichern seit der Corona-Pandemie Ihr grünes Reich im Fläming? Melden Sie sich gern per Whats-App oder telefonisch unter 0174- 80 91 777 oder per Mail an flaeming@maz-online.de.

Von Natalie Preißler