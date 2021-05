Warum im Hohen Fläming farbige Feldsteine auf Tour gehen

Bad Belzig

Bunt, bunter, Flämingsteine: Der Trend aus den USA hat jetzt auch den Hohen Fläming erreicht. In einer jüngst gegründeten Facebook-Gruppe werden Bilder von gefundenen Stücken gepostet, die im Anschluss an anderen Orten wieder „ausgewildert“ werden.

Farbenfroh, mit Glücksbotschaften versehen und an öffentlichen Orten platziert entdeckt man im Hohen Fläming immer mehr bunte Feldsteine, die dem Finder ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollen. „Lebe deinem Traum“, „Lache“ oder „Hope“ für Hoffnung sind darauf zu lesen. Beliebte Verstecke finden sich auf Wanderwegen, von denen die Region ja einige zu bieten hat, oder aber auf Spielplätzen.

Glücksbringer der Region

Um den Weg der Steine verfolgen zu können, gründeten Mitte April Nicol Beckmann und Cindy Fey eine Interessengruppe im sozialen Netzwerk. Innerhalb weniger Wochen ist der Zuspruch groß. Wöchentlich kommen gut 20 Mitglieder hinzu. Inzwischen sind es fast 200 Fans.

Gefunden werden die kleinen Glücksbringer in Niemegk, Buchholz oder auch Fredersdorf. „Nach den Spielplätzen in Raben und Schwanebeck habe ich auch Ragösen und Golzow Flämingsteine für euch ausgewildert“, kündigt Cindy Fey auf Facebook an. Nun braucht es nur noch glückliche Finder, die ihre Freude darüber mit anderen teilen wollen und einen neuen Platz für andere Entdecker auswählen.

Wer mitmachen möchte, bemalt einen Feldstein mit Motiv seiner Wahl, versieht ihn auf der Rückseite mit der Kennzeichnung „Flämingsteine“ und dem Facebook-Logo und postet die „Auswilderung“ in der Gruppe „FlämingSteine“.

Von Natalie Preißler