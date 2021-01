Was sich die Menschen im Hohen Fläming von 2021 erhoffen

Mittelmark

Gesundheit rangierte schon immer auf den vordersten Plätzen der Wünsche fürs neue Jahr. 2021 sind sich die Menschen im Hohen Fläming bei dieser Frage aber ganz besonders einig. Denn der Start ins neue Jahr geht bei vielen mit der Hoffnung auf eine Impfung gegen das Coronavirus, ein Abflachen der Infektionswelle und damit auch wieder auf baldige Normalität einher. Da unterschiedet sich der Bürgermeister kaum von den Einwohnern seiner Stadt. Doch natürlich haben die Mittelmärker auch andere Dinge im Kopf. Hier haben wir aufgeschrieben, welche persönlichen Wünsche einige Menschen aus der Region für das neue Jahr haben:

Mehr Hilfsbereitschaft

Christopher O’Neill ist 2020 als IT-Spezialist vom Weltreisenden zwangsweise ins Homeoffice gewechselt. Im Nachhinein war dies für ihn nicht unbedingt ein Manko, hat er doch ein summendes Hobby für sich entdeckt. Eine ganz klare Linie fährt er hinsichtlich seiner Wünsche. „Ich wünsche mir für 2021 vor allem eine Covid freie Welt. Und dass die Menschen in schwierigen Zeiten hilfsbereit sind und sich gegenseitig unterstützen.“ Privat möchte er sich noch mehr seiner neuen Freizeitbeschäftigung widmen.

Gemeinsame Momente

„Ich wünsche mir für das neue Jahr viel Frieden und Entspannung zuhause mit meiner Familie und schöne gemeinsame Momente. Für Wiesenburg und den Fläming hoffe ich, dass weiterhin große und kleine Projekte, die auf Nachhaltigkeit, Verbindung und Solidarität beruhen an Kraft gewinnen, das regionale Netzwerk stärken und neue innovative Menschen anziehen“ , blickt Mara Ebinger, Vorstandsvorsitzende der Natur-Kita Schmerwitz und dreifache Mutter, voraus.

Auf großer Fahrt

Eigentlich wollten Finia Dähner und ihre Familie im Sommer 2020 eine Kreuzfahrt nach Norwegen machen – doch daraus wurde wegen der Corona-Pandemie leider nichts. „Noch steht nicht fest, ob wir die Kreuzfahrt schon 2021 nachholen können“, sagt die Zehnjährige. „Aber mein Wunsch ist, dass es bald klappt.“ Außerdem sei einer ihrer Wünsche, im Sommer das goldene Schwimmabzeichen zu bekommen, sagt die Fünftklässlerin weiter. „Deshalb freue ich mich schon auf die neue Saison in unserem Niemegker Schwimmbad.“

Für ein lebendiges Miteinander

„Was ich mir generell für alle Bereiche des Lebens wünsche, sowohl beruflich, als auch privat, ist ein lebendiges Miteinander. Dass wir die Jugendräume wiederbeleben können und wieder freier sind in der Planung ohne auf zu viele Regeln schauen zu müssen. Gleiches gilt für die Arbeit des Familienzentrums, die ja auch sehr eingeschränkt war. Aber das sind wichtige Bereiche, die das soziale Leben einfach aus- und wertvoll machen“, findet Exil-Berlinerin Friederike Schmidt, die im Sommer ihre Arbeit als neue Jugendkoordinatorin der Gemeinde Wiesenburg aufnahm. „Als neu Zugezogene haben mir in Wiesenburg die Veranstaltungen wie Herbstfeuer oder Adventsmärkte gefehlt, wo man sich austauschen und als Neuankömmlinge vorstellen kann, um einfach sein Umfeld, Menschen und Nachbarn kennen zu lernen und zu erfahren, was das Leben in der Region ausmacht“, hofft Schmidt auf ein kommunikativeres 2021

Betonplatte soll weg

„Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass endlich wieder Einigkeit in unserem Dorf ist und dass was für unsere Kirche passiert“, sagt Helmut Köppke aus Dahnsdorf, seines Zeichens Schornsteinfeger im Ruhestand. „Außerdem wünsche ich mir Gesundheit, dass meine Knochen gesund werden und ich die nächste Operation gut überstehe.“ Außerdem hofft Köppke, dass auf dem Gelände der ehemaligen Deponie in Neuendorf die Betonplatte verschwindet und das Areal renaturiert wird. „Mein Wunsch wäre es, dass dort eine Art Waldfriedhof für anonyme Bestattungen entsteht“, sagt er.

Zusammen trainieren

Tim Vietze ist bei den Borkheider Poi-Kids, seit er fünf Jahre alt ist. Der heute Siebenjährige ist ein Bewegungsgenie und sehr ehrgeizig. Fasziniert von den Feuer-Pois der erwachsenen Mitglieder zog es den Grundschüler in den Verein. Für 2021 wünscht er sich, dass er wieder mit den anderen Poi-Kids trainieren kann.

Endlich Freunde treffen

Anna Lena Blichmann absolviert noch bis März ihr Schülerpraktikum beim Verein Tierisch Belzig. „Ich hoffe, dass es 2021 um Corona etwas ruhiger wird und ich mal wieder mit meinen Freunden was unternehmen kann“, sagt die 13-jährige Treuenbrietzenerin.

Kultur als fundamentale Säule

„Für mich bedeutet der Verzicht kulturelle Angebote persönlich zu erleben eine Verminderung meiner Lebensqualität“, sagt die Bad Belziger Künstlerin Helga Holz. 2020 bedeutete in ihrer Wahrnehmung für die Aktiven in der Kultur- und Kreativbranche die fehlende Möglichkeit, mit dem künstlerischen „Produkt“ in Kontakt mit anderen Menschen zu treten und einen Austausch zu haben. Andererseits sei die Existenz der Kulturschaffenden stark gefährdet, weil die Einnahmequellen entfallen. „Ich selbst bin in Rente und muss also nicht von meinen künstlerischen Aktivitäten leben. Allerdings fehlt mir die Wahrnehmung von kulturellen Angeboten als geistige Nahrung“, ergänzt sie. „Ich hoffe und wünsche mir, dass durch die aktuelle Verlustsituation ein Lernprozess in Gang gesetzt wird hin zu größerer Wertschätzung der Kultur- und Kreativbranche.“ Diese Branche sei kein nettes „Freizeitzubrot“, sondern eine fundamentale Säule im menschlichen Zusammenleben. „Wir haben hier etliche kulturelle „Leuchtturm-Projekte“, welche auch Gäste aus anderen Regionen anziehen. Umso bedeutungsvoller ist die finanzielle Unterstützung für die Kulturschaffenden, damit das Erreichte nicht verloren geht.“ Der Stellenwert der Kultur- und Kreativbranche würde unterschätzt und nicht ausreichend gewürdigt. Der Bedarf an breiter Unterstützung würde in Zukunft noch zunehmen, meint Holz.

