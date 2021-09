Golzow

Das Aufgabenfeld des Wasser- und Bodenverbandes „Plane-Buckau“ wird umfangreicher. Das ist nicht so sehr auf die halbwegs normalen Niederschlagsmengen in diesem Jahr zurückzuführen. Vielmehr bildet die novellierte Gesetzgebung die Grundlage dafür.

Sie geht mit einer Erhöhung der Gebühren einher. Diese werden in der Regel in den Grundsteuerbescheiden ersichtlich, die von den kommunalen Verwaltungen an die Eigentümer versendet werden. Gleichwohl sich Gebührensätze für Siedlungsflächen praktisch mehr als verdoppeln, regt sich kaum Protest bei den Grundstückseigentümern. Für 1000 Quadratmeter werden in Zukunft 1,74 statt 0,65 Euro kassiert.

Alles im Grundsteuerbescheid

Inzwischen ist es Praxis, dass die Kommunen dies in die Grundsteuer einberechnen und nicht extra ausweisen oder gar erheben, bestätigt die Wiesenburger Kämmerin Kornelia Feldmann.

„Die Zahl der Widersprüche lässt sich an einer Hand abzählen“, sagt Geschäftsführer Ronald Hoffmann. Nicht nur dass die Verbandsversammlung nach Jahren der stabilen Beiträge die Erhöhung von 6,50 auf 8,70 Euro je Hektar mit großer Mehrheit beschlossen hat. Der Chef hatte die neue Differenzierung und ihre Auswirkung frühzeitig kommuniziert.

Die Waldbesitzer haben sich einen geringeren Bemessungsfaktor erstritten: 0,5. Vor allem seien sie Wasserspeicher und verursache bei den Zweckverbänden eher weniger Aufwand, lautet die Argumentation von Freiherr von Carl von Lüninck beispielsweise. Sein Forst ist rund 3000 Hektar groß. Entsprechend nachhaltig hat sein Einsatz gegen die Umlage gewirkt.

Fast 60 Prozent Wald

„Das Verbandsgebiet besteht zu 58 Prozent aus Forst, für den weniger eingezahlt wird und nur zu 4,5 Prozent aus Verkehrs- und Siedlungsfläche, für die mehr gezahlt wird.“ Um den 858.100 Euro umfassenden Jahresetat des Wasser- und Bodenverbandes Plane-Buckau dennoch zu finanzieren, musste der Beitrag also angepasst werden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 8,70 je Hektar werden fällig für die restlichen 37,5 Prozent des Territoriums: Landwirtschaft, Fließgewässer, Sport- und Erholungsflächen sowie Friedhöfe. „Die Bauern kommen also trotz des Bemessungsfaktors 1,0 ebenfalls nicht ohne Kostensteigerungen davon.“ Dass sie nicht Alarm schlagen, scheint Einsicht in die Notwendigkeit und allgemeine Entwicklung.

Durchschnitt liegt höher

Denn auch beim benachbarten Wasser- und Bodenverband Nuthe-Nieplitz wird von 8,81 auf 9,41 Euro je Hektar erhöht. Damit liegt aber auch er noch unter dem Durchschnitt von 11,40 Euro der 25 märkischen Unterhaltungsverbände.

Ronald Hoffmann ist Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes Plane-Buckau mit Sitz in Golzow Quelle: René Gaffron

Der Wasser- und Bodenverband „Plane-Buckau” mit Sitz in Golzow zeichnet auf einem Gebiet von 118 000 Hektar zwischen Bad Belzig, Brück (bis nach Fichtenwalde), Brandenburg/Havel, Niemegk, Wiesenburg, Görzke und Ziesar, für das Wassereinzugsgebiet der namensgebenden Flüsse verantwortlich.

43 weitere Stauanlagen in Obhut

Konkret geht es um 792 Kilometer Gewässer zweiter Ordnung, wovon in diesem Jahr 770 Kilometer bearbeitet werden. Hinzu kommen sechs Sandfänge, 34 Wehranlagen, drei Kilometer Rohrleitungen, 485 Kleinstauanlagen (wobei die Unterhaltung und der Betrieb nunmehr vom Verband zu leisten ist), drei stillgelegte Schöpfwerke.

Neu instand gesetzt werden 43 weitere Kleinstauanlagen im Kanalgebiet der Belziger Landschaftswiesen. Sie stammen größtenteils aus den 70er Jahren und sind vor allem in den vergangenen 30 Jahren vernachlässigt worden. Eigentümer und Landwirte fühlten sich nicht verantwortlich und erst jetzt mit dem überarbeiteten Gesetz ist der Wasser- und Bodenverband als zuständig erklärt worden.

Neue Stelle wird besetzt

Die Investition wird durch die ILB auf Kosten des Landes Brandenburg mit Unterstützung der Naturschutzfondsstiftung möglich, berichtet Ronald Hoffmann. Die Fachfirma Holger Roock aus Grimmen ist damit beauftragt und legt gerade los.

Die Belziger Landschaftswiesen sind ein sensibler Naturraum und stehen deshalb unter Schutz. Quelle: Lars Sittig

Für die Wartung und Pflege der Staue und Wehre sollen noch in diesem Jahr eine zwölfte Arbeitskraft eingestellt und Technik angeschafft werden. Diese Entwicklung ist laut Ronald Hoffmann schon im Haushalt mit den nun gültigen Beiträgen eingepreist.

Von René Gaffron