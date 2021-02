Wasserzähler auf Baustellen im Hohen Fläming brauchen Schutz

Brück

Mit dem Wintereinbruch zieht im Hohen Fläming etwas Ruhe ein. Doch während die Arbeiter ihre Schlechtwetterpause einlegen, sollten Bauherren an den Frostschutz für den Wasseranschluss denken, sagt Martin Kolpazik.

Wie der Betriebsleiter des in Brück ansässigen Versorgungsverbandes „Hoher Fläming“ einschätzt, läuft für die zentrale Wasserversorgung zwischen Alt Bork und Zixdorf ansonsten ohne Problem. Auch bei den Stadtwerken Bad Belzig ist Technikchef Ingo Krugmann entspannt. „Schließlich schützt der viele Schnee noch vor der ganz großen Kälte im Boden.“

Rohre mindestens 1,20 Meter tief

Sofern die Rohre den Regeln entsprechend verlegt sind, besteht noch keine Gefahr. Mindestens 1,20 Meter bis 1,50 Meter liegen sie für gewöhnlich hierzulande, erfährt die MAZ bei der Zerbe-Tiefbau-GmbH in Brück-Gömnigk.

Aber es gibt im Verbandsgebiet noch die eine oder andere Leitung aus dem Altbestand, die nicht dem heute gültigen Standard entsprechen. Diese sind bei Temperaturen dauerhaft unter minus zehn Grad Celsius potentiell gefährdeter als andere Abschnitte, weiß der 34-Jährige. Er führt die Geschäfte seit 2019.

Martin Kolpazik Technischer Leiter in Diensten des Wasserversorgungsverbandes "Hoher Fläming" mahnt dieser Tage zum Frostschutz. Sonst gehen die Zähler kaputt. Quelle: Privat

Die Dramatik von 1996, als die Versorgung in Borkheide und Wiesenburg nur noch mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr gesichert werden konnte, ist ihm aus Schilderungen der älteren Kollegen bekannt. Gegenwärtig sind eher die Hauswasserzähler in Gefahr, wenn beispielsweise die Eigentümer vergessen, die Kellerfenster zu schließen. Wenn die Zähleinrichtung dann einfriert, ist es kein Wunder.

Lieber Heizung statt nur Dämmung

Noch häufiger geben die Bauwasseranschlüsse in der Winterzeit den Grund zum Ärger bei allen Beteiligten. Es handelt sich um einen provisorisch hergestellten Trinkwasseranschluss, welcher in der Regel im Freien aufgestellt wird – Zähler inklusive. Bei den sonst milden Wintertemperaturen genügte es meist, ihn in mehrere Lagen isolierenden Materials zu wickeln. Jetzt braucht es mehr Prävention.

Daher wird von den Fachleuten empfohlen, den Anschluss durch eine sogenannte Begleitheizung vor Frost schützen, wobei, einem Heizkissen ähnlich, Strom in Wärme umgewandelt wird. Eine Investition ab 25 Euro, die sich lohnt. Sollte der Wasserzähler nämlich zu Schaden kommen, so wird laut Satzung eine Gebühr von 215,51 Euro fällig. Unkosten, die sich vermeiden lassen, wenn nur rechtzeitig an die Vorsorge gedacht wird.

Von René Gaffron