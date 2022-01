Bad Belzig

Kalt gestellt ist aktuell ein wichtiger Trakt des Fläming-Gymnasiums in Bad Belzig. Weil im Haus 4 seit fast einer Woche die Heizung ausgefallen ist, müssen gut 200 der insgesamt rund 700 Schülerinnen und Schüler noch immer tageweise jeweils im Wechsel daheim lernen statt in der Schule.

Notlösung bis Montag erhofft

„Wir hoffen, dass dieses Problem bis Montag der nächsten Woche behoben ist – zunächst mit einer Notlösung“, sagt Schulleiterin Kathrin Wiencek am Donnerstag gegenüber der MAZ. Doch die Reparatur des eigentlichen Defektes werde noch viel längere Zeit in Anspruch nehmen.

Das ist schon klar. Denn es habe sich herausgestellt, dass es ein Leck in einer Warmwasserleitung des Heizungssystems gibt, das die verschiedenen Gebäude verbindet.

„Zum Glück liegt es nicht in einem Gebäude, wo wir dann noch einen Wasserschaden hätten“, erklärt die Schulleiterin. Der Austrittsstelle des Wassers werde vielmehr „irgendwo im Untergrund des Außengeländes“ vermutet, so Wiencek.

Schulhof muss aufgegraben werden

Dort müsse der Defekt noch genau lokalisiert werden. Dazu werde es womöglich nötig sein, einen Bereich des Schulhofes aufzugraben. „Hoffentlich nicht genau unter dem Klettergerät für unsere Fünf- und Sechstklässler“, erklärt die Schulchefin.

Kathrin Wiencek ist die Leiterin des Fläming-Gymnasiums in Bad Belzig. Quelle: Bärbel Kraemer

Für die Schülerinnen und Schüler sowie die mehr als 45 Lehrkräfte bedeutet das Heizungsproblem aktuell zusätzliche Umstände in der durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ohnehin schon komplizierteren Lernsituation.

Gymnasium fehlen zehn Unterrichtsräume

Denn verzichten muss die Schule derzeit auf zehn Unterrichtsräume, in denen die vorgeschriebene Temperatur von mindestens 16 Grad Celsius aktuell nicht erreicht werden kann. „Das betrifft ein Drittel unserer Räume“, erklärt Wiencek.

Vor allem sind es auch solche mit interaktiven Tafeln samt Internetanschluss, die aktuell für die Übertragung des Unterrichts zu Schülern benötigt werden, die wegen einer Corona-Quarantäne derzeit zu Hause lernen müssen. „Vor allem in der Klassenstufe sieben und acht sind da derzeit viele betroffen durch die Omikron-Variante“, berichtet die Schulleiterin.

Im Gymnasium Bad Belzig ist die Heizung ausgefallen für das Haus 4. Schüler lernen daheim. Quelle: Thomas Wachs

„Wir machen hier nun also noch absolute Kopfstände zusätzlich durch das Heizungsproblem“, so Wiencek. Versuchen wollen sie und ihr Kollegium, „dass bei den Klassenstufen elf und zwölf so wenige Leistungskurse wie möglich ausfallen in Vorbereitung auf das Abitur. Auch dürfen die Fünft- und Sechstklässler der Begabtenklassen weiter täglich in der Schule lernen. Sie sind nicht vom Wechselunterricht betroffen.

Für die Verwaltung des Kreises Potsdam-Mittelmark als Träger des Gymnasiums sei es schwer gewesen, zur Reparatur des Heizungsschadens „überhaupt kurzfristig eine Firma zu bekommen, die Kapazitäten hat für die Arbeiten, um die Havarie zu beenden“, sagt die Schulleiterin.

Im Gymnasium Bad Belzig ist die Heizung ausgefallen für das Haus 4. Quelle: Thomas Wachs

Doch nun installieren die Monteure der Firma Dührkopp Energieanlagenbau aus Rathenow im Havelland aktuell eine Notverbindung zum Heizungsstrang des ausgefallenen Hauses 4. „Wir hoffen, dass ab Montag dann alles erstmal wieder läuft und die Räume geheizt werden können“, sagt Kathrin Wiencek am Donnerstag der MAZ.

Von Thomas Wachs