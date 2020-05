Kirchen öffnen wieder für Gläubige – und verteilen Platzkarten

Brück

Vier Taufen dürften der Höhepunkt des Gottesdienstes am Sonntag, 10.30 Uhr, in St.-Lambertus zu Brück sein. Folgerichtig herrscht Andrang zu dem Zeremoniell. Deshalb hat Pastor Helmut Kautz gebeten, sich für die Teilnahme anzumelden. Denn lediglich 50 Personen sind für den Anlass zugelassen.

„Es gibt nur noch Restplätze“, sagt der Pfarrer. Er bittet dringend, nicht spontan zu erscheinen. „Das Gotteshaus bietet eigentlich Kapazitäten für bis zu 300 Menschen, aber zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie darf das Limit nicht überschritten werden“, so der Geistliche. Wer keine Reservierung erhält, kann sich wie zuletzt auch via Internet-Telefon Zoom zuschalten.

Anzeige

Übertragung im Internet bleibt

„Das werden wir vorerst beibehalten für jene, die aus bestimmten Gründen nicht den Weg in die Kirche finden“, erklärt Helmut Kautz. Insgesamt rechnet er mit dreistelliger Besucherzahl.

Weitere MAZ+ Artikel

Auch in den Gemeinden in der Nachbarschaft der Nachbarschaft werden wieder reguläre Gottesdienste gefeiert. „Eine Anmeldung ist nicht erforderlich“, sagt Susanne Weichenhahn. „Die Kirchen sind groß genug, um die Distanz-Vorschrift einzuhalten“, meint die Treuenbrietzener Pfarrerin. 8.15 in Nichel, 9.15 Uhr in Treuenbrietzen und 11 Uhr in Rietz sind die ersten Termine.

Thekla und Stephan Schönfeld bitten nun wieder zum Gottesdienst in die Wiesenburger Marienkirche. Quelle: René Gaffron

Auch in Wiesenburg hat der Gemeindekirchenrat beschlossen, die Gottesdienste wieder aufzunehmen. Unter Beachtung der Auflagen, wie Pfarrer Stephan Schönfeld berichtet. Das heißt: Der Mindestabstand von zwei Metern wird eingehalten, Mund- und Nasenschutz ist zu getragen, auf Abendmahl muss verzichtet werden und auf Gesang. Insofern wurde beispielsweise die Ausgestaltung der für Sonnabend geplanten Taizé-Andacht in Wiesenburg geändert. Sie wird jetzt als Abendandacht mit Orgelklang, aber ohne Gesang zelebriert, heißt es.

Friedensgebet zum Auftakt

„Wir werden uns mit den Hygiene-Vorschriften arrangieren“, sagt Christiane Moldenhauer. Die Marienkirche in Bad Belzig ist schließlich gut genug, um den Abstand wahren zu können. Für gewöhnlich werden dort sonntags etwas reichlich 30 Besucher gezählt. Wer diesmal dabei sein will, wird gebeten, eine Maske zu tragen und –obwohl nicht gesungen werden darf – das eigene Gesangbuch mitzubringen.

In Bad Belzig wird auch schon Freitagabend, 18 Uhr, zur Friedensandacht eingeladen. Der Tag der Befreiung ist der Anlass. Zur Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren hat auch Pfarrer Matthias Stephan für Freitag, 17.30 Uhr in die Kirche Rädigke und 19 Uhr in die Kirche Lehnsdorf eingeladen. Der Gottesdienst am Sonntag findet dann in Klepzig statt.

Von René Gaffron