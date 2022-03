Wegzug aus Bad Belzig: Unternehmer Norbert Eggenstein verlegt Gin-Destille nach Sachsen  

Bad Belzig

Die Stadt Bad Belzig ist offenbar nicht sehr investorenfreundlich. Der Unternehmer Norbert Eggenstein errichtet seine ursprünglich auf Burg Eisenhardt geplante Whiskywelt jetzt in Sachsen. Zudem verlegt er eine Gin-Destille aus Bad Belzig dorthin. Das sagte Eggenstein am Montag der MAZ.

„Diese Whiskywelt wird nun auf Schloss Albrechtsberg in Dresden statt in Bad Belzig aufgebaut“, erklärte er. Geplant seien ein Whiskylager mit Abfüllung, ein Verkostungsraum sowie ein Geschäft. Zudem würde er eine Gin-Produktion einrichten.

Stadt Dresden empfängt Unternehmer aus Bad Belzig „mit offenen Armen“

Wohl sehr zur Freude der lokalen Wirtschaftsförderer. „Wir werden dort von der Stadt Dresden mit offenen Armen empfangen.“

Schloss Albrechtsberg erstrahlt in der Februarsonne. Gegenüber von Schloss Albrechtsberg radeln Dresdner den Elberadweg entlang in Richtung Blaues Wunder. Quelle: Jochen Leimert

Wie Eggenstein sagte, möchte er die Whiskywelt gemeinsam mit einem Geschäftspartner zu gleichen Teilen errichten. „Wir werden rund eine Viertelmillion Euro investieren“, kündigte er an. Vorerst würden drei neue Arbeitsplätze entstehen.

Doch warum baut der bekannte Brauer und Brenner seine Whiskywelt nicht im Fläming? Als Grund für die Investition in Sachsen nannte Norbert Eggenstein die Untätigkeit der Stadtverwaltung der mittelmärkischen Kreisstadt.

Der Burgkeller auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

„Immer und immer wieder habe ich beim Bürgermeister der Stadt Bad Belzig wegen der Anmietung des Burgkellers angefragt“, berichtete er. „Leider hat Herr Leisegang kein Ohr für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt.“

Erfolglose Suche nach einem Standort in Bad Belzig für die Whiskywelt

Immerhin hat Norbert Eggenstein seit zwei Jahren gemeinsam mit seinem Geschäftspartner „einen Keller auf einem Schloss oder einer Burg“ gesucht, um dort die Whiskywelt einzurichten, wie er sagte. Die Burg Eisenhardt in Bad Belzig in Sichtweite seiner Destille wäre der ideale Ort dafür gewesen.

„Es wäre mir drei Mal lieber gewesen, hier in Bad Belzig zu investieren, als in Dresden“, erklärte Eggenstein. Doch die Stadt lasse die Burg ja lieber leerstehen, anstatt sie vernünftig zu nutzen. „Mangels Initiative des Bürgermeisters ist das Projekt in Bad Belzig jetzt gestorben“, sagte der Unternehmer.

Bürgermeister Roland Leisegang nicht erreichbar

Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) war am Montag nicht für die MAZ erreichbar. Eine Anfrage zur Zukunft der Burg Eisenhardt vom Donnerstag vergangener Woche ließ er bis jetzt unbeantwortet.

Tim und Norbert Eggenstein präsentieren preisgekrönte Whiskys vom Sandberg in Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Norbert Eggenstein betreibt seit 2007 als Familienunternehmen das Burgbräuhaus in Bad Belzig. Dazu gehören auch ein Eiscafé und eine Pension. Zudem hat er die Whisky-Destille aufgebaut, in der er seit 2012 den Single Malt „Old Sandhill“ produziert. Seit drei Jahren stellt er auch Gin her.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Die Brauerei und die Whiskyproduktion bleiben in Bad Belzig, wie Norbert Eggenstein am Montag sagte. Der in der Kreisstadt produzierte Whisky werde dann aber auch nach Dresden an die Whiskywelt geliefert und dort eingelagert.

Whisky aus Bad Belzig ist auch in Japan gefragt

Die in Dresden geplante Whiskywelt soll laut Eggenstein nach dem Vorbild einer solchen Einrichtung auf der Burg Scharfenstein im thüringischen Leinefelde-Worbis entstehen. „Wir wollen rund 300 Fässer einlagern und von dort aus den weltweiten Vertrieb organisieren“, kündigte der Unternehmer an. Es gibt sogar in Japan Abnehmer für „Old Sandhill“ aus Bad Belzig.

Mindestens fünf Jahre lagert der Whisky aus der „Old Sandhill“-Destillerie in speziellen Fässern. Quelle: Jessica Kliem

In ihrer Whiskyweilt wollen Norbert Eggenstein und sein Geschäftspartner Interessenten auch anbieten, eigene Fässer zu erwerben und einzulagern. „Es gibt viele Whiskyliebhaber, die solch einen Service suchen“, erklärte er.

Norbert Eggenstein ist auch Vorstandsmitglied des Institutes für Lebensmittel- und Umweltforschung in Bad Belzig (ILU). Seit geraumer Zeit setzt er sich für dessen Erweiterung ein. Die Wissenschaftler brauchen vor allem mehr Platz für ihre Arbeit.

In der vergangenen Woche hatte der Chocolatier Urs Bastian Kunz angekündigt, sein Unternehmen von der Burg Eisenhardt nach Wiesenburg verlegen zu wollen. Als Gründe gab er akuten Platzmangel und eine jahrelange Untätigkeit des Bürgermeisters an. Urs Bastian Kunz hat sich nach eigenen Angaben um die Übernahme des Cafés am Schlosstor in Wiesenburg beworben.

Von Hermann M. Schröder