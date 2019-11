Treuenbrietzen

Autor Daniel Bauer wird zum Adventsmarkt an der Marienkirche Treuenbrietzen erwartet. Er signiert dort seine Kinderbücher. Am Sonnabend, 14.30 Uhr, geht es mit einem Familiengottesdienst los, Später locken vor allem Karussell, Ponryreiten und andere Kinderbelustigungen die kleinen Besucher. Im Turm des Gotteshauses wird eine Bastelwerkstatt eingerichtet.

Am Sonnabend von 14 Uhr an ist Weihnachtsmarkt an der Johanniskirche. Festlich dekorierte Stände laden dort zum Bummeln und Genießen ein. Dort ist der Stollen besonders groß und lecker. Das Gotteshaus wird indes um 15.30 Uhr zur Bühne. Dann führen Kinder aus Tagesstätte und Hort ihre märchenhaftes Theater auf. Später sind heimischer Kirchenchor, Gemischter Chor Bad Belzig und Musikschüler an der Baer-Orgel zu erleben. Derweil die Ausstellung „Musik der Sterne“ mit Laubholzsägearbeiten von Bernd Koltzenburg ab sofort betrachtet werden kann.

Das festliche Weihnachtsatelier kann am Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr besucht werden. Hinterglasmaler Uwe schönefeldt und Keramikmeisterin Kathrin Schulz präsentieren ihre Werkstatt und sorgen für Kaffee, Kuchen und Punsch.

Dei Evangelische Kirche veranstaltet ein buntes Treiben an der Marienkirche. Für Sonntag von 13 bis 16 Uhr sind Andachten und Musik angekündigt. Handwerkskunst und Bastelangebote gibt es beim Budenzauber vor dem Reißigerhaus. Für Speis und Trank wird ebenfalls gesorgt sein. Schließlich findet ab 16 Uhr das Adventssingen für den Fläming mit Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und Landtagsmitglied Günter Baaske statt.

Von René Gaffron