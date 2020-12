Bad Belzig

Regional schenken und die örtliche Wirtschaft unterstützen ist nicht erst seit dem ersten Lockdown Thema. Doch gerade jetzt, wo die Schließung bis mindestens zum 10. Januar gilt, freuen sich Unternehmer im Hohen Fläming über Bestellungen von Produkten und Gutscheinen aus der Region. Die MAZ hat sich umgehört, wie die Weihnachtseinkäufe in Bad Belzig und Umgebung trotz geschlossener Läden funktionieren und pünktlich zum Fest das Geschenk mit regionalem Flair unterm Baum liegt.

Regionalgeschichte erkunden

Wissenswertes für Exil-Fläminger, neugierige Einheimische oder einfach nur regionalgeschichtlich Interessierte könnte in Form einer Chronik hübsch verpackt zum Weihnachtsgeschenk werden. Ein Beispiel ist „Aus der Geschichte der Gemeinde Neuendorf bei Brück" von der Ortschronistin Lieselotte Marschner-Katzur. Auf 192 Seiten finden sich auch viele historische schwarz-weiß-Aufnahmen. Die Chroniken sind zu den üblichen Öffnungszeiten des Amtes Brück dort erhältlich. Am besten vorher kurz durchrufen unter 033844/62224.

Autorin und Verlegerin Swetlana Neumann auf dem Fantasy- und Rollenspielkonvent 2019 in Reden. Quelle: privat

Der Wiesenburger Wiesengrund-Verlag bringt es inzwischen auf eine ansehnliche Bücherliste. Die Palette von Verlegerin Swetlana Neumann reicht von „Paule und die Riesenflocke“, dem Marienkäfer aus Wiesenburg und anderen Kinderbüchern über die „Weltensymphonie“ und andere packende Fantasy-Abenteuer bis zu regionalen Werken, etwa die „Kaiser-Trilogie“ oder „13 sagenhafte Geschichten“ aus Treuenbrietzen. „Momentan laufen die Kinderbücher mit Winterthemen besonders gut“, sagt Neumann. Im Online-Shop des Verlages unter wiesenburg-verlag.de kann man bequem von Zuhause aus bestellen.

Musikalische Poesie aus Schmerwitz

Thomas Rottenbücher bietet den Soundtrack für Weltenbummler und jene, die Heimat und Natur schätzen gleichermaßen. Viele Reisen in verschiedene Länder der Erde prägten seine Persönlichkeit und fließen auch in seine handgemachte Musik ein. Gerade erst wurde sein Album „All in this song“ veröffentlicht. Musik von Welt, made in Schmerwitz. Mehr zum Musiker Rottenbücher gibt es auf seiner Webseite www.rottenbuecher.com.

Ein Freund zum Mitnehmen

Neuer Freund für die Kleinen gefällig? Kuschelig darf es da zum Beispiel mit den Bären und Puppen aus der Kaiser-Bär-Manufaktur in Wiesenburg werden. Inhaberin Birgit Kaiser freut sich über Online-Bestellungen und telefonische Anfragen. Weiteres dazu gibt es auf www.kaiser-bär.de.

Leckereien und hochwertiger Produkte

Eier-, Holunder oder Kirschlikör sowie der Fläminger Medikuss gibt es vom Familienunternehmen Höhne in Niemegk im Onlineshop. Die Bestellung sollte in dieser Woche rausgehen, denn rund drei bis fünf Werktage sind für den Versand angesetzt. Wer Alkoholika nichts abgewinnen kann, findet dort auch besondere Fassbrausen, süße Aufstriche sowie Wurstspezialitäten im Glas. In jeder Hinsicht was für den regionalen Gaumen. Hier geht es zum Onlineshop auf www.getraenke-hoehne.de/shop.

Noch mehr regionale und vor allem ökologische Produkte vom Eierlikör über Nudeln, Wurstwaren und Säfte gibt es im Flämingdorf Schmerwitz. Direkt auf dem Gut findet sich der gut sortierte Hofladen, wo auch während des Lockdowns gestöbert werden kann.

Tim Eggenstein mit einem preisgekrönten Whisky vom Sandberg in Bad Belzig Quelle: René Gaffron

Viele edle Tropfen kommen aus den Fässern am Fuße der Burg Eisenhardt. Mit ihren Whiskys haben Vater und Sohn Eggenstein ihre Heimatstadt weit über Brandenburg hinaus bekannt gemacht: Old Sandhill heißt das hochprozentige Getränk – der alte Ort Sandberg steckt dahinter, der vor über 100 Jahren nach Belzig eingemeindet worden ist. Welche Getränke es noch bei den Eggensteins gibt, erfährt man auf sandhill-whisky.com.

Und wenn die Zutaten für das Festtagsmahl von besonderer Qualität sein sollen, gibt es hier zudem knackiges Obst und Gemüse. Auf www.gut-schmerwitz.de gibt es einen Überblick.

Exquisit ist auch der Forellenkaviar aus der Region. Als Produkt, welches dauerhafter Kühlung bedarf, kann dieser allerdings nur ab Hofladen eingekauft werden. Dies ist zu den Öffnungszeiten an allen Standorten so zum Beispiel in Niemegk/Werdermühle und Locktow möglich. Und dann darf auch noch der Fisch für die eigene Festtagstafel mit in die Einkaufstüte. Die Informationen zu den Öffnungszeiten der Hofläden finden sich auf www.flaemingforelle.de.

Dauerbrenner Gutschein

Wer sich nicht sicher ist, welcher Gaumenschmaus dem Beschenkten schmeckt, kann auch Freude auf Papier übermitteln. Gutscheine haben oft mehrere Jahre Gültigkeit und passen sich flexibel dem Zeitvolumen des Beschenkten an. In Bad Belzig und Region bieten sich dazu einige Ausflugsstätten an. Angefangen bei der Steintherme übers Hofgarten-Kino bis hin zum Gutschein für Einzelhändler. Zu den Gutschein-Angeboten der Steintherme geht es auf www.steintherme.de.

Ob Gutschein für Entspannung oder Kulinarisches aus der Region: Im Hohen Fläming findet sich für jeden Geschenktyp etwas. Quelle: Natalie Preißler

Die Gutscheine fürs Hofgarten-Kino können direkt nach Hause geordert werden. Dafür einfach auf www.hofgarten-belzig.de und die Versandart auswählen.

Von Natalie Preißler