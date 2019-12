Wiesenburg

Musiklehrer Detlef Metzner macht es möglich: Ein Kinderchor erfreut die Besucher des Adventsmarktes in der Wiesenburger Grundschule „Am Schlosspark“. Am Freitag von 14 bis 17 Uhr herrscht dort buntes Treiben. Außerdem wird ein Märchenspiel aufgeführt. Für Speis und Trank soll ebenfalls gesorgt sein.

Die Geschwister-Scholl-Grundschule und die Krause-Tschetschog-Oberschule veranstalten wieder gemeinsam ein Weihnachtskonzert. Es findet am Freitag, 18 Uhr, statt. Dazu wird in die Marienkirche Bad Belzig eingeladen. Neben den Schülern haben meistens auch die Lehrer einen Beitrag für das Programm einstudiert.

Inspiriert von Fußball-Bundesligist Union Berlin veranstaltet der FC Borussia Belzig 1913 ein Weihnachtssingen. Familiäres Flair ist für Freitag ab 17.30 Uhr im Heinrich-Rau-Stadion versprochen. Unterstützt vom Gemischten Chor Belzig e.V. sollen viele festliche Lieder angestimmt werden. Neben Speisen vom Grill, wird sich das Burgbräuhaus Bad Belzig um die Bewirtung der Gäste kümmern. Ein DJ wird dazu für die musikalische Abwechslung sorgen.

Der Kirchenchor Fredersdorf lädt zur Adventsmusik am Sonnabend, 17 Uhr, in der Dorfkirche. Unter Leitung des Bad Belziger Kantors Winfried Kuntz werden dort alte- und neue Advents- und Weihnachtsweisen erklingen. Neben Chorgesang und Instrumentalklängen soll auch das gemeinsame Singen nicht zu kurz kommen. Nach dem Konzert sind die Kinder eingeladen, den großen Weihnachtsbaum auf dem Kirchhof festlich zu schmücken. Auf dem Dorfplatz wird es dann ebenfalls vorweihnachtlich zugehen. Waffeln, Gegrilltes oder Glühwein können verkostet werden. Der Weihnachtsmann will per Kutsche anreisen, heißt es.

Vor Freude auf Weihnachten wird viel gesungen. Kantor Winfried Kuntz spielt in der Fredersdorfer Kirche die Orgel dazu. Quelle: Stefan Specht

Nach der Pause wegen der Bauarbeiten in der Wiesenburger Kunsthalle wird nun ein guter Brauch fortgeführt. Das gemeinsame Konzert von Jugendblasorchester unter der Leitung von Horst Bendyk und der von Silke Martens dirigierten Chorgemeinschaft Wiesenburg/Mark beginnt am Sonntag, 14 Uhr. Abwechselnd und zuweilen auch miteinander bringen beide Ensemble festliche Lieder zu Gehör. Am Rande sorgt das Kollektiv vom Familienhotel „Brandtsheide“ in Jeserig/ Fläming für Kaffee und Kuchen.

Am Sonntag, 16 Uhr, lockt neben dem Adventsmarkt in und am Landhaus „Alte Schmiede" in Lühnsdorf die festlich dekorierte Kirche, wo die Evangelische Gemeinde eine „Musikalische Märchenstunde" veranstaltet. Die Jungen und Mädchen werden an der Orgel weihnachtliche Lieder spielen. Außerdem wird manch spannende und unterhaltsame Geschichte zu Gehör gebracht.

Der Burgchor Bad Belzig verlässt sein Domizil. Unter der Leitung von Anke Bolz interpretiert das Ensemble am Sonntag, 19 Uhr, festliche Lieder nach Wunsch. Zu erleben ist der Auftritt in der Waldkapelle an der Reha-Klinik „Hoher Fläming“.

Von René Gaffron