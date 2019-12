Treuenbrietzen

Peer Reppert ist am Donnerstag, 14.30 Uhr, wieder einmal in der Sabinchenstadt zu Gast. Bewohner, Beschäftigte und Besucher des Seniorenwohnparks dürfen sich auf einen fröhlichen Nachmittag mit dem Schlagersänger freuen. Der Prignitzer tritt als singender Weihnachtsmann auf.Mehr als nur ein Hauch der russischen Weihnacht wird am Donnerstag, 19 Uhr, in der Niemegker Johanniskirche zu spüren sein. Das Duo „Da“ bestehend aus Alexander Danko, am Bajan, dem russischen Knopfakkordeon, und seine Frau Elena Danko. Beide präsentiert Volkslieder und traditionelle weihnachtliche Musik aus ihrer Heimat. Im Laufe des Konzertes erzählen sie informativ und unterhaltsam über ihre Lieder und erklären, worum es in den Geschichten geht. Der Eintritt ist frei um eine Spende für die Musiker wird gebeten. Die Musikschule „ Engelbert Humperdinck“ bereitet sich auf das große Mitsingkonzert zum Jahresabschluss vor. Am Dienstag nächster Woche soll es im Landratsamt Bad Belzig über die Bühne gehen und zur weihnachtlichen Vorfreude beitragen. Schon jetzt wird dafür geprobt. „1000 Sterne sind ein Dom“ und „Sind die Lichter angezündet“ sowie „Kommet Ihr Hirten“ werden unter anderem einstudiert. Wer den noch jungen Chor „Canta Bel“ unter Leitung von Nicolas Bajorat unterstützen will, ist zur Generalprobe willkommen. Sie findet am Mittwoch, 19.30 Uhr, statt.

Anmeldungen per E-Mail an Nicolas.bajorat@kms-pm.de werden erbeten.

Von René Gaffron