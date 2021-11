Bad Belzig

Wer bekommt im nächsten Jahr wie viel Geld und wozu? Der Streit um den Haushaltsplan für 2022 im Landkreis Potsdam-Mittelmark geht weiter. Allerdings haben sich die Debatten jetzt in die Hinterzimmer verlagert. Der Kreisausschuss – nach dem Kreistag das mächtigste Gremium - hat nämlich überraschend auf eine Diskussion des Planentwurfes der Verwaltung verzichtet.

Ja mehr noch: Die Ausschussmitglieder haben in ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstagabend sogar die Abstimmung über die Vorlage von Kreiskämmerer André Köppen ausgelassen. Es gebe noch erheblichen Klärungsbedarf, hieß es in der Videositzung parteiübergreifend aus den Fraktionen. Man müsse sich noch einmal untereinander verständigen. Auch seien Gespräche der Fraktionen miteinander vorgesehen.

Zu dem nicht behandelten Abstimmungspaket gehören auch etliche Änderungsanträge der CDU-Fraktion. Diese möchte, wie berichtet, einige neue Förderprogramme, zum Beispiel für Infrastruktur, Ärzteansiedlung und Ausbau von Kitas und Grundschulen auf den Weg bringen. Zudem hat sie einen Antrag auf Beibehaltung der ja bereits vom Kreistag beschlossenen Förderprogramme für Feuerwehren, Digitalisierung und Sportvereine gestellt.

Vereine und Feuerwehren in Potsdam-Mittelmark empört über Kürzungen

Kämmerer André Köppen hatte die Programme in seinem Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr nicht mehr aufgeführt und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

Der ungewohnt einhellige Verzicht auf die Abstimmung am Donnerstagabend kam aber nicht von ungefähr. Landrat Wolfgang Blasig (SPD) hatte im Vorfeld der Sitzung des Kreisausschusses die Fraktionen wohl eindringlich um ein Einlenken gebeten. Zudem wäre bei einer Abstimmung der Haushaltsplanentwurf seiner Verwaltung aller Wahrscheinlichkeit nach erneut durchgefallen.

Zuletzt hatten der Verkehrsausschuss und der Finanzausschuss gegen den Beschlussvorschlag von André Köppen votiert. Die Ausschüsse haben zwar keine Beschlusskraft, geben aber mit ihren Abstimmungen eine Empfehlung an den Kreistag ab. Gerade die Entscheidung des Finanzausschusses als dem ausgewiesenen Fachgremium gilt dabei schon als gewichtige Orientierung.

Landrat Blasig möchte Haushalt für Potsdam-Mittelmark noch dieses Jahr

Landrat Wolfgang Blasig möchte den Haushaltsplan 2022 in der nächsten Kreistagssitzung am 9. Dezember beschließen lassen. Bis dahin möchte er nun, auch gemeinsam mit den Fraktionen, weiter Möglichkeiten einer Annäherung ausloten.

Wie der Leiter des Fachdienstes Finanzen, Michael Klaucke-Meckelburg, in dieser Woche im Verkehrsausschuss sagte, summieren sich die Änderungsanträge für den Haushalt mittlerweile auf rund 29 Millionen Euro. Damit müsse der Haushalt vom Prinzip neu geschrieben werden, gab er zu bedenken.

Ein weiterer Streitpunkt ist nach wie vor die Höhe der Kreisumlage. Die Verwaltung kalkuliert auf Wunsch vieler Kommunen und aus Angst vor weiteren Klagen mit einem um zwei Prozent gesenkten Satz von 39,5 Prozent.

Die SPD hingegen möchte 39,9 Prozent erreichen und dafür eine Beibehaltung des Kreisentwicklungsbudgets von drei Millionen Euro. Köppens Verwaltung hatte an diesem Förderprogramm den Rotstift besonders beherzt angesetzt und den Fonds auf 750.000 Euro zusammengestrichen. Zu debattieren gibt es also viel.

Von Hermann M. Schröder