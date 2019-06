Bad Belzig

„Die Olsenbande kann’s nicht lassen!“ lautet der Titel für den dritten Fläming-Coup des Gaunertrios. Die nächsten Aufführungen auf der Naturbühne auf Burg Eisenhardt stehen auf dem Kalender. Beginn ist jeweils am Donnerstag, Freitag und Sonnabend um 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet in der Tourist-Information am Marktplatz Bad Belzig, 033841 / 94900, statt.

In der vergangenen Woche hatte das von Frank Grünert und Harald Richter turbulente Spektakel seine erfolgreiche Premiere. Weitere Vorstellungen finden noch bis 6. Juli statt.

Von René Gaffron