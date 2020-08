Bad Belzig

Sprunghaft angestiegen ist am Dienstag die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Bad Belzig. Der am Montag durchgeführte zweite Massentest hat nun neun weitere infizierte Personen ergeben.

„Auch diese Betroffenen wurden in die zentrale Isolierstation des Flüchtlingsheimes in Teltow eingewiesen“, sagt Kai-Uwe Schwinzert, der Sprecher der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark am Dienstag gegenüber der MAZ.

Infizierte ohne Symptome

Getestet worden waren am Montag durch ein Team der Bergmann-Kliniken insgesamt weitere 84 Bewohner. Für alle durchgeführten Tests lagen am Dienstag die Ergebnisse vor. „Nun warten wir im Kontakt mit dem Gesundheitsamt ab, wie sich die Lage weiter entwickelt“, so Schwinzert. „Die bis zum 21. August verhängte Quarantäne für das gesamte Flüchtlingsheim am Weitzgrunder Weg bleibt natürlich bestehen“, sagt der Kreis-Sprecher.

Getestet werden sollen nur noch Personen aus dem Wohnheim, wenn sie Symptome der Covid-19 Erkrankung aufweisen. „Die beim Massentest am Montag ermittelten neun Personen weisen keine Symptome auf“, heißt es von der Kreisverwaltung.

Von 134 Bewohnern 16 positiv getestet

Im Flüchtlingsquartier in Bad Belzig sind insgesamt 201 Personen gemeldet. Davon seien 134 mit Stand vom Freitag aktuell vor Ort. Von den nach zwei Coronafällen zunächst am Mittwoch für einen ersten Massentest vorgesehenen 67 Bewohnern aus zwei Gebäuden waren 38 zum Test erschienen. Daraus ergaben sich drei neue Fälle.

Die Quarantäne galt zunächst für einen Containerbau für 61 Personen sowie ein kleineres Haus mit acht Bewohnern. Ab Freitag kamen weiterer Fälle hinzu. Seither gilt Quarantäne für das gesamte Flüchtlingsheim. Insgesamt gelten seit 4. August nun 16 getestete Bewohner aus dem Asylquartier in Bad Belzig als infiziert mit dem Coronavirus.

Wieder genug Platz in Teltower Isolierstation

Nach Angaben Schwinzerts gebe es in der Corona Isolierstation des Flüchtlingsheims in Teltow aktuell wieder genügend Platz, um womöglich weitere infizierte Personen dort unterzubringen. Denn für 33 der zuletzt dort zur Quarantäne mit einquartierten Bewohner des Stahnsdorfer Flüchtlingsheimes sei die Isolation nach zwei Wochen am Dienstag nun beendet. Sie kehrten nach Stahnsdorf zurück. In der Isolierstation gibt es gut 40 Plätze.

Das gesamte Gelände im Übergangswohnheim Bad Belzig steht unter Quarantäne. Quelle: Thomas Wachs

Bei einzelnen Bürgern für Unmut gesorgt hatte es in Bad Belzig, dass Personen, die – wohl dem Aussehen nach – dem Flüchtlingsheim zugerechnet wurden, sich außerhalb des abgesperrten und durch Wachschutzleute kontrollierten Geländes am Dienstag im Stadtgebiet und in einem Bus zum Weitzgrunder Weg aufgehalten haben sollen. Das kritisiert eine Frau auf der Facebook-Seite des Fläming-Echos der MAZ.

Kritik im sozialen Netzwerk

Kai-Uwe Schwinzert und die Heimbetreiber vom Verein Soziale Arbeit Mittelmark (SAM) verweisen auf eine „aktuell friedliche Stimmung und weitgehend gute Disziplin“ im gesperrten Heim. „Natürlich lässt sich nicht zu 100 Prozent verhindern, dass jemand, der es darauf anlegt, mal unbemerkt über einen Zaun klettert.“

Kai-Uwe Schwinzert ist Sprecher der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark. Quelle: Kreisverwaltung

Andererseits gebe es Solidaritätsbekundungen von Landsleuten, die unter anderem aus dem zweiten Flüchtlingsquartier der Stadt in Kuhlowitz zum Weitzgrunder Weg laufen oder mit dem Bus fahren. So wie einige Ehrenamtler aus Bad Belzig auch, erledigen sie von außen Botengänge für individuelle Besorgungen.

Essenversorgung wird verrechnet

Während der Quarantäne können die Bewohner nicht selbst einkaufen gehen und kochen zur Selbstversorgung. Der Landkreis finanziert daher ein Catering-Unternehmen, das zentral zweimal täglich Essen liefert für die eingeschlossenen Bewohner. „Dafür erfolgt eine Verrechnung der Kosten mit den sonst auch für die Eigenversorgung ausgezahlten Bezüge“, erklärt Kai-Uwe Schwinzert auf Nachfrage der MAZ.

Von Thomas Wachs