In dem komplette unter Quarantäne stehenden Übergangswohnheim für Geflüchtete in Bad Belzig steigt die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen langsam weiter. Am Montag ist ein weiterer Corona-Massentest durchgeführt worden.

Aktuell gelten sieben Bewohner der Unterkunft am Weitzgrunder Weg als infiziert. Sie wurden isoliert in einem zentralen Spezialtrakt des Flüchtzlingsheimes in Teltow. Alle übrigen dürfen das Gelände nicht verlassen.

Zum zweiten Massentest am Montag antreten sollten auf dem durch Wachschutz-Personal an allen Zugängen komplett abgeriegelten Areal alle Bewohner, die noch nicht getestet worden waren in der Vorwoche durch ein Team der Bergmann-Kliniken.

Das Flüchtlingsquartier in Bad Belzig ist komplett unter Quarantäne gestellt worden und abgeriegelt. Quelle: Thomas Wachs

Auch diesmal sei die Bereitschaft zum Test nicht vollständig gewesen, sagt Kai-Uwe Schwinzert, der Sprecher der Kreisverwaltung am Montag. Von 134 Personen, die dafür vorgesehen waren, absolvierten am Montag „gut 90“ den Test. Das Ergebnis vom Tage stehe noch aus. Es wird für Dienstag erwartet.

Gut 200 Bewohner gemeldet

Für das Areal in Bad Belzig, in dem 201 Bewohner gemeldet, aber nicht täglich anwesend sind, gilt bis zum 21. August eine 14-tägige Quarantäne.

Nach der Eskalation der Lage am Sonntag, als ein positiv auf Covid-19 getesteter Bewohner von der Polizei auch gegen den Widerstand von Mitbewohnern in den zentralen Isolierbereich des Flüchtlingsheimes Teltow überführt wurde, habe sich „die Lage am Montag wieder beruhigt“, so Schwinzert auf Anfrage der MAZ.

Ein zweiter Corona-Massentest erfolgte am Montag im Übergangswohnheim Bad Belzig. Quelle: Thomas Wachs

Den ersten Massentest hatte es am Mittwoch der Vorwoche gegeben, nachdem zwei positive Corona-Tests bekannt geworden waren. 67 Personen waren für den Test vorgesehen, doch nur 38 hatten sich diesem gestellt. Ein Containerbau für 61 Personen sowie ein benachbartes, kleineres Haus mit acht Personen waren unter Quarantäne gestellt worden. Freitag kam ein neuer Fall dazu. Seither ist das gesamte Gelände abgeriegelt.

Essen kommt vom Caterer

Die Essenversorgung der Bewohner muss nun zentral organisiert werden. Eigenes Einkaufen und Kochen in Gemeinschaftsküchen sind untersagt. „Ein vom Landkreis organisierter Caterer liefert nun zweimal täglich fertig abgepacktes Essen“, so Schwinzert. Zudem sorgt der Verein Soziale Arbeit Mittelmark (SAM) zentral für weitere Besorgungen wie Hygieneartikel nach Bedarf.

Helfer erledigen Botengänge

Ruth Koschel vom „Runden Tisch Asyl für Potsdam-Mittelmark sowie weitere Vertreter des Info-Cafés „Der Winkel“ halten ehrenamtlich Kontakt zu den Bewohnern und den Sozialarbeitern im Wohnheim. „Am Montag habe ich Botengänge zur Apotheke absolviert für Menschen, die nicht mehr selbst in die Stadt können“, erzählt die Bad Belzigerin.

Ruth Koschel ist ehrenamtlich in Bad Belzig tätig zur Flüchtlingshilfe. Quelle: C. Brandhorst

Der Landkreis sollte die aktuelle Situation zum Anlass nehmen, über die Wohnbedingungen nachzudenken. „Corona lässt auch hier nun Dinge offensichtlich werden, wie schon in der Fleischindustrie oder bei den Wohnbedingungen für Erntehelfer“, sagt die Helferin.

