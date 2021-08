Bad Belzig

Die Rückkehr nach Deutschland und sehr wahrscheinlich nach Bad Belzig ist und bleibt der Plan für Andreas Schiller, Rebecca Jendis und Sohn Adam. „Die Idee, im Ausland zu bleiben und dort den Lebensunterhalt zu verdienen, haben wir bislang nicht ernsthaft verfolgt“, sagt die gebürtige Münchnerin. Doch gerade reist die kleine Familie wieder in die weite Welt.

Denn das Trio pflegt weiter die Leidenschaft für das Segeln und hat entschieden, dass sein Trip an Bord der „Sirena“ längst nicht zu Ende ist. Zur Erinnerung: Im Sommer des vergangenen Jahres hatten die drei Bad Belziger nach langer Planung, doch aufgehalten von der Covid-19-Pandemie erst mit Verspätung in See stechen können. Von den Kanaren ging es via die Kapverden über den Atlantik, wo zwar auf Martinique gelandet werden konnte, das Ziel aber längst nicht erreicht ist.

Insel umfassend erkundet

„Deshalb ist vor zwei, drei Monaten die Entscheidung gefallen, dass wir die Tour kurz unterbrechen“, sagt Andreas Schiller. „Jetzt kennen wir die See rund um Martinique, haben die Insel ausführlich erkundet und viele Menschen kennen gelernt. Nun soll es weitergehen“, so der 59-Jährige. Der lange Stopp sei keine verlorene Zeit gewesen. Schließlich hat Rebecca Jendis sogar einen Tauchkurs abgeschlossen. Doch kommt wieder neue Bewegung in das Vorhaben.

Das Segelschiff "Sirena" hat voriges Jahr den Atlantik überquert. An Bord haben Pedro Andreas Schiller, Rebecca Jendis und Sohn Adam noch freie Kojen. Quelle: Privat

Dabei waren Andreas Schiller, Rebecca Jendis und ihr inzwischen einjähriger Sohn nur für drei Wochen in der Heimat. „Adam brauchte einige Arztuntersuchungen und Impfungen“, berichten die Eltern vom letztlich erfreulichen Besuch bei Kinderarzt Burkhard Kroll in Bad Belzig. Außerdem hätten sich Großmama Renate und andere gefreut, den Kleinen mal wirklich in den Arm nehmen zu können. Nur wenige Wochen nach der Geburt hatte das Abenteuer schon seinen Lauf genommen.

„Digital kannst Du den Kontakt halten, aber es fehlen Emotionen“, lautet die Erfahrung der beiden. Deshalb sei es auch ihnen wichtig gewesen, die Freunde zu besuchen.

Viele Familien auf Tour

„Auf Dauer würde ich darauf nicht verzichten wollen“, sagt Rebeca Jendis, auch wenn gerade viele neue Bekanntschaften auf der Insel geschlossen wurden. Während der Kleine sowieso am Karibikstrand seine Spielkameraden findet. „Es sind viele Familien unterwegs – unsere Tour ist gar nicht so besonders“, sagen sie.

Rebecca Jendis genießt die Elternzeit auf hoher See. Quelle: Privat

Der hier nur durchwachsene Sommer im Hohen Fläming hat vielleicht das Fernweh befördert. Um zu neuen Ufern aufbrechen zu können, musste allerdings erst einmal ein neuer Dieselmotor aus Hamburg überführt und eingebaut worden. Denn das Getriebe ist nach Kontakt mit einer Sandbank irreparabel beschädigt gewesen.

Sparen für Elektromotor

Geht es nach Andreas Schiller, soll langfristig ein Kohlendioxidfreier Elektromotor das 18,5 Meter lange und 4,40 Meter breite Schiff, mit dem er schon zweimal den Atlantik überquert hat, bei Flaute sowie beim An- und Ablegen antreiben. Eine Investition, die – erst recht für die Batterie – allerdings eine mittlere fünfstellige Investition erfordern würde und daher wohl Sponsoren bedarf.

Kapitän Pedro Andreas Schiller will den Dieselmotor seines Segelschiffs „Sirena“ mit einem Elektroantrieb ersetzen. Quelle: Privat

Als Ingenieur für Erneuerbare Energien arbeitet Andreas Schiller von Zeit zu Zeit an Bord mobil, um Geld zu verdienen. „Für ein, zwei Projekte war es ebenfalls von Bedeutung, dass ich jetzt in Deutschland war“, sagt er. Mehr Terminstress macht sich das Seefahrertrio jedoch nicht, obwohl auch Einnahmen fehlen, weil vermutlich infolge von Corona bislang kaum jemand angefragt hat, für eine Passage eine freie Kajüte zu mieten.

Kurs je nach Wetterlage

Software-Entwicklerin Rebecca Jendis ist in Elternzeit und beabsichtigt danach wieder für ihr Unternehmen zu arbeiten. Jetzt muss sich erst – vor allem anhand der Wetterprognosen entscheiden, wohin gesteuert wird.

Entweder Richtung Süden bis Trinidad und Tobago oder weiter nach Westen bis Jamaika, um dann jeweils von den Bahamas über Bermuda und Azoren zurück nach Europa zu kommen. „Unser Ziel ist ein Hafen an der Ostsse, der dann fester Ankerplatz für die Sirena sein soll“, sagt Andreas Schiller.

Die Familie informiert online über ihre Reise: www.sirena-sailing.at.

Von René Gaffron