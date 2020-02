Der Liebe sei Dank: Weltenbummler vermarktet den Hohen Fläming

Bad Belzig

“Die Engländer pflegen ihre Tea-Time leider nicht mehr so richtig“, sagt Michael Burow und bedauert das. Um so mehr genießt er es, wenn hierzulande Familie und Freunde bei Kaffee und Kuchen zusammenkommen. Der Brite hat Deutschland allgemein und speziell den Hohen Fläming lieb gewonnen.

Das ist eine gute Voraussetzung für seinen Job. Denn er arbeitet seit Jahresbeginn in der Tourist-Information der Stadt Bad Belzig. Dort folgt der 37-Jährige auf Bärbel Schmidt, die in den Ruhestand gewechselt ist.

Erfahrungen im Hostel-Management

„Ich wandere gern. Entsprechend kenne ich die reizvolle Landschaft mit ihren Sehenswürdigkeiten schon ganz gut“, berichtet Michael Burow. Außerdem lernt er nun zunehmend die Gastgeber und Veranstalter kennen und freut sich obendrein über den Kontakt zu den Besuchern, die ihn um Rat fragen. „Deren Wünsche zu erfüllen, ist eine schöne Herausforderung“, sagt der Weltenbummler. Er hat schon in vielen Ländern seine Erfahrungen beim Hostel-Management gesammelt.

Michael Burow stammt aus Wigan, einer 100.000-Einwohner-Stadt zwischen Manchester und Liverpool. Im Vereinigten Königreich hatte er Geschichte studiert. Mit dem Bachelor-Abschluss wäre dort wohl die Lehrer-Laufbahn für ihn wahrscheinlich gewesen. Doch dann hat sich Michael Burow erst einmal auf Reisen durch Europa und ans andere Ende der Welt begeben.

Ehefrau aus Bergholz

Beim Work-and-Travel-Aufenthalt in Neuseeland kam es 2009 schließlich zur Richtung weisenden Begegnung. Dort lernte er seine heutige Ehefrau Anja kennen. Sie stammt aus Bergholz. 2016 wurde in der Waldkapelle an der Reha-Klinik in Bad Belzig geheiratet. Seit 16 Monaten sind beide nun Eltern von George und wohnen seit einiger Zeit in Grubo. „Wir haben sechs Jahre in Berlin gelebt. Aber spätestens jetzt lag die Entscheidung nah, dass das Kind nicht in der Großstadt aufwachsen soll“, schildert Michael Burow die Beweggründe für den Umzug.

Dass es im Hohen Fläming durchaus Trubel gibt, weiß der 37-Jährige. Gerade steht der Hobby-Musiker noch unter dem Eindruck des Karnevalsvergnügens beim Rabener Halt’-durch-Klub. „Nicht vergleichbar mit dem oft schwarzen englischen Humor, aber durchaus spektakulär“, lautet das Urteil.

Lieber Fußball als Politik

Seine große Leidenschaft bleibt auch in der Ferne – und erst recht bei Besuchen seiner Eltern und Geschwister: Das Fiebern mit Wigan Athletic, dem Fußball-Zweitligisten seiner Heimatstadt. „Selbst die Leute, die nicht Fan sind, wissen in England umfassend Bescheid zu dem Thema. Das ist in Deutschland nicht so ausgeprägt“, stellt der Enthusiast fest.

Auf jeden Fall ist ihm ein Gespräch über den jüngsten Kick lieber als über die Politik auf der Insel. „Ich finde den EU-Austritt nicht gut, kann es auch nicht erklären. Es ist eben so“, sagt Michael Burow und ergänzt. „Als ich nach Deutschland kam, gab es das Wort ’Brexit’ noch gar nicht.“

Von René Gaffron