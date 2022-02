Bad Belzig

Gespräche mit anderen Betroffenen sind für Krebspatienten besonders wichtig. Diese Erfahrung hat Uta Büchner selbst gemacht, als sie 1996 die Diagnose Brustkrebs bekommen hat. Und das ist es auch, was sie bei ihrer Arbeit als Leiterin der Bad Belziger Ortsgruppe „Frauenselbsthilfe Krebs“ immer wieder merkt.

Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar spricht die 60-Jährige im MAZ-Interview darüber, wie Corona die Arbeit der Selbsthilfegruppe verändert hat – und warum es wichtig ist, gerade während der Pandemie gut für sich selbst zu sorgen.

Frau Büchner, Sie leiten die Gruppe „Frauenselbsthilfe Krebs“ seit nunmehr 25 Jahren. Wie hat sich Ihre Arbeit durch die Corona-Pandemie verändert?

Uta Büchner: Sie wurde insofern erschwert, als dass das persönliche Gespräch weggefallen ist. Aber wir halten über eine Whatsapp-Gruppe Kontakt und können so auf kurzem Weg Infos austauschen. Außerdem schreiben wir uns Briefe und Postkarten – da freut man sich immer, wenn was zurückkommt. Trotzdem merkt man den Frauen an, dass ihnen das persönliche Treffen fehlt, das ist ein Rückschlag.

Wie ist die Gruppe aktuell aufgestellt?

Wir sind, auch was die Altersstruktur angeht, sehr gemischt. Seit Anfang Februar kommt zum Beispiel eine junge Mutter dazu, die noch unter 40 ist. Und wir haben auch über 80-Jährige dabei, die sehr kontinuierlich kommen. Sie sind bei jedem Treffen dabei, egal, was geboten wird: kreative Angebote, Sport, Vorträge.

Jahresplan mit vielen Aktivitäten

Waren schon immer Frauen aller Altersklassen vertreten oder hat sich das erst mit der Zeit entwickelt?

Da hat sich tatsächlich sehr viel verändert. Zu Beginn, als ich 1996 dazugekommen bin, waren es viele ältere Frauen. Für mich war das damals positiv, weil sie sagten: Was du jetzt durchmachst, das haben wir vor zehn Jahren durchgemacht. Das ist in dem Moment natürlich ein Lichtblick, weil man weiß, dass die Diagnose nicht gleich den Tod bedeutet.

Sie haben dann recht schnell die Leitung der Gruppe übernommen.

Und da musste ich erstmal versuchen, die Frauen aus der Reserve zu locken. (lacht) Denn sie wollten sich in erster Linie belustigen lassen – Klatsch und Tratsch bei Kaffee und Kuchen. Aber das wollte ich nicht, das hätte ich auch zu Hause haben können. Also habe ich einen Jahresplan mit vielen Aktivitäten aufgestellt. Und gleichzeitig die Frauen mit einbezogen: Welche Wünsche habt ihr? Welcher Vortrag wäre euch wichtig?

Uta Büchner leitet seit 25 Jahren die Bad Belziger Ortsgruppe „Frauenselbsthilfe Krebs“. Quelle: Privat

Wie ist das angekommen?

Das hat sich mehr als gut entwickelt. Wir treffen uns eigentlich einmal monatlich. Aber inzwischen ist unser Jahresplan so voll, das wir uns jede Woche treffen könnten. Es kommen so viele Ideen! Das bestärkt mich natürlich in meiner Arbeit. Ich finde es unheimlich wichtig, dass die Frauen aus sich rauskommen.

Sicher hat die Corona-Pandemie einen großen Einfluss auf Ihre Treffen genommen?

Zu Beginn des Jahres haben wir noch ziemlich in der Luft gehangen, weil wir nicht wussten, in welchem Raum wir uns treffen dürfen. Nun haben wir für das erste Halbjahr das Angebot, in einem Raum der Arbeiterwohlfahrt am Trollberg zusammenzukommen. Aber nach Möglichkeit wollen wir uns auch viel draußen aufhalten, zum Beispiel beim Wassertreten in der Reha-Klinik oder bei einem Ausflug in die Steintherme, um einfach gemeinsam zu entspannen.

Weltkrebstag am 4. Februar Die Bad Belziger Ortsgruppe „Frauenselbsthilfe Krebs“ besteht seit 31 Jahren. Ihr Motto lautet: „mutig – bunt – aktiv“. Das 30-jährige Jubiläum im vergangenen Jahr musste wegen Corona ausfallen – soll aber 2022 nachgeholt werden. Ihren neuen Namen (vorher: „Frauenselbsthilfe nach Krebs“) trägt die Gruppe seit Mai 2020. So soll allen Betroffenen der Schritt in die Selbsthilfegruppe erleichtert werden – egal ob vor, während oder nach einer Therapie. Uta Büchner leitet nicht nur die Gruppe im Hohen Fläming, sondern ist auch seit zehn Jahren Vorsitzende des Landesverbands Berlin/Brandenburg der „Frauenselbsthilfe Krebs“. Der Weltkrebstag wird jährlich am 4. Februar begangen. Das Motto 2022 lautet: „Versorgungslücken schließen“.

Wegen ihrer Vorerkrankung sind Sie alle Risikopatientinnen. Welche Rolle spielt die Angst vor Corona?

Natürlich ist bei einigen Frauen die Angst vor einer Ansteckung mehr zu spüren, als bei anderen. Manche sind deshalb nicht mehr zu unseren Treffen gekommen. Aber diese Entscheidung kann jeder nur für sich selbst treffen, und das akzeptieren wir dann auch.

Denken Sie, dass Krankheiten wie Krebs durch Corona in Vergessenheit geraten sind und nun erst wieder ein neues Bewusstsein dafür geschaffen werden muss?

In Vergessenheit geraten würde ich nicht sagen. Der Landesverband Berlin/Brandenburg der „Frauenselbsthilfe Krebs“ hat insgesamt 19 Ortsgruppen, vier davon in Berlin. Aber meiner Ansicht nach sind viele Frauen mit sich selbst in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr sonderlich fürsorglich umgegangen, was die Vorsorge angeht. Dabei ist es das Schlimmste, aus Angst vor Corona nicht zum Arzt zu gehen, wenn man einen Tumor entdeckt.

Die meisten Frauen, die sich an die Selbsthilfegruppe wenden, haben die Diagnose Brustkrebs erhalten. Quelle: Friedrich Bungert

Zu Ihnen kommen überwiegend Frauen mit Brustkrebs oder anderen gynäkologischen Erkrankungen. Welche Sorgen beschäftigen sie?

Vor allem die finanzielle Absicherung. Wie lange kann ich krankgeschrieben sein? Was passiert, wenn das Krankengeld ausläuft? Es gibt immer neue Wege, die man gehen muss – man muss nur wissen wie. Deshalb sind Gespräche so wichtig. Leider verharren viele Frauen aber in ihrem Schneckenhaus. Und es stimmt zwar, dass vermehrt Frauen mit Brustkrebs zu uns kommen, aber es ist mir wichtig, dass wir auch nie jemanden mit einer anderen Krebserkrankung abweisen würden. Wir versuchen immer zu helfen und Wege aufzuzeigen, wo man vielleicht noch andere Gesprächspartner findet.

Haben sich in der Vergangenheit auch schon Männer an Sie gewandt?

Ja, es kommen auch Männer zu uns. Meistens Partner, die Fragen haben, weil ihre Frauen nicht über die Krankheit sprechen wollen – oder es vielmehr noch nicht können. Wir kümmern uns also auch um Angehörige.

Schwere und belastende Themen

Sie selbst haben 1996 die Diagnose Brustkrebs erhalten. Wie sind Sie damals zur Selbsthilfegruppe gekommen?

Tatsächlich auch über meinen Mann. Der Austausch ist das Allerwichtigste, das habe ich dann schnell erkannt. Welche Erfahrungen haben andere Frauen mit der Therapie gemacht? Welche Alternativen habe ich? Zu welchem Arzt kann ich gehen, muss es zum Beispiel unbedingt ein Brustzentrum sein? Das sind alles schwere und belastende Themen für die Frauen.

Was hat Ihnen die Arbeit mit der Gruppe rückblickend gebracht?

Ich bin sehr viel selbstbewusster geworden. 1996 war es noch so, dass nicht offen über die Erkrankung gesprochen wurde. Als ich im Krankenhaus gesagt habe, was meine Diagnose ist, herrschte betretenes Schweigen. Ich bin 1995 nach Bad Belzig gekommen, habe durch meine Kinder schnell Leute kennengelernt. Auch da haben sich viele zurückgezogen, aus Angst, etwas falsch zu machen. Aber ich sage immer: Lieber etwas Falsches sagen, als gar nichts sagen.

Von Josephine Mühln