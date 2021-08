Raben

So etwas hat selbst die Burg Rabenstein in ihrer 800-jährigen Geschichte wohl noch nicht erlebt. Am 20. August findet ein exklusiver Klassikabend dort statt, der am 22. August noch einmal wiederholt wird.

Ein hochkarätiges Ensemble erwartet die Besucher mit einem Opernarien-Programm voller bekannter und selten gespielter Melodien. Ein Star des Abends ist zweifellos Mandy Fredrich, die aus dem Fläming stammt und eine Weltkarriere hingelegt hat. Ebenso tourt erfolgreich Anna Werle von Opernhaus zu Opernhaus. Ihnen zur Seite steht der erfahrene Lied- und Arienbegleiter Matthias Samuil am Klavier, der nicht nur Hochschullehrer ist sondern oft selbst auf den Bühnen der Welt steht. Die Moderation übernimmt Bernd Fredrich, der mit seiner frischen und witzig-hintergründigen Art die einzelnen Opernarien dem geneigten Publikum etwas näher bringen will.

Warum überhaupt ein Klassikkonzert auf Rabenstein?

Anna Werle: Das war Mandys Idee. Sie stammt ja aus dem Nachbarort Rädigke. Sie fragte mich, ob wir was zusammen machen wollen, gerade jetzt nach (oder während) Corona – noch dazu mit einem so herrlich romantischen Programm.

Die Mezzosopranistin Anna Werle ist mit von der Partie auf Burg Rabenstein. Quelle: Dietmar Scholz

Matthias Samuil: Ich mag solche Orte für Konzerte sehr. Und mit Mandy hatte ich ja schon einmal vor acht Jahren ein Programm in der Region gestaltet, was ganz gut ankam. Deshalb rief sie mich einmal im Frühjahr kurz vor Mitternacht an – die einzige Zeit, wenn junge Eltern ungestört telefonieren können.

Seit wann laufen die Vorbereitungen?

Mandy Fredrich: Die Idee entstand im April/Mai, als noch alle Opernhäuser und Konzertsäle geschlossen waren. Und irgendwann stand plötzlich die Burg Rabenstein als möglicher Veranstaltungsort im Raum. Den Anstoß aber gab Thomas Nehrkorn mit dem Kulturverein Crescendo.

Wie sind Ihre persönlichen Bezüge zum Fläming?

Werle: Ich bin gebürtige Berlinerin. Mit meinen Eltern haben wir oft Ausflüge – auch in den Fläming – unternommen.

Samuil: Auch ich stamme aus Berlin. Durch den vormaligen Konzert-Abend kenne ich nicht nur Mandy und Bernd Fredrich noch besser, sondern auch den Hohen Fläming.

Pianist Matthias Samuil begleitet die Damen beim Opern-Abend auf Burg Rabenstein. Quelle: Veranstalter

Fredrich: Hier habe ich meine ersten musikalischen Schritte gemacht. In der Musikschule von Bad Belzig habe ich Klavier-, Orgel- und Gesangsunterricht bekommen, erste Konzerte mit verschiedenen Ensembles und zwei Galas in Belzig gegeben. 2013 bin ich das letzte Mal in der Region mit dem Konzert „Eine Reise durch Europa“ gewesen: zusammen mit Matthias am Klavier und Bernd, der wunderbar durch den Abend führte und dabei Gedichte rezitierte.

Wie sind Sie bisher durch die Corona-Krise gekommen?

Samuil: Ich hatte relativ viel Glück. Ich arbeite ja als Hochschullehrer. Da ging der Unterricht – unter besonderen Bedingungen – weiter. Von meinen Konzerten wurden nur wenige abgesagt. Ich konnte spielen, wenn auch vor reduziertem Publikum oder im leeren Saal, und dann im Live-Stream oder im Internet bzw. Fernsehen.

Werle: Durch die Pandemie sind mir meine bis dahin wichtigsten Engagements abgesagt worden: drunter meine erste große Wagner-Partie in Italien und Australien, außerdem meine Debüts in Neapel und an der Semperoper Dresden. Das ist bitter. Einiges wird wohl nachgeholt werden, aber anderes wird nicht stattfinden. Gut, dass mein Mann mitverdient, sonst wäre es ziemlich eng geworden.

Sopranistin Mandy Fredrich verkörpert die Königin der Nacht zeitgemäß. Die Sopranistin hat einige frustrierende Monate hinter sich . Quelle: Veranstalter

Fredrich: Sehr frustrierende Monate liegen auch hinter mir. Ich habe sechs große Opernproduktionen in Lyon, Neapel, Florenz, Stuttgart und Berlin verloren. Man kann kaum beschreiben, was das heißt. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt und meistens ging es bergab. Aber es gab auch eine Überraschung: Ich wurde von der Staatsoper Berlin angefragt, ob ich noch einmal die Königin der Nacht in der „Zauberflöte“ singen will. In der Staatsoper sang ich diese Rolle zuletzt 2015 kurz nach der Geburt meines ersten Sohnes. Nun kam es also im Oktober 2020 in der Pandemie dazu, dass ich wenige Monate nach der Geburt meines zweiten Sohnes noch einmal diese Rolle gesungen habe. Es war unglaublich emotional, denn der große Sohn saß im Publikum und hat mich zum ersten Mal auf der Opernbühne erlebt! Am Folgetag, begann der zweite Lockdown.

Woher kennen Sie sich überhaupt? Hatten Sie schon einmal zusammen gearbeitet?

Werle: Mandy kenne ich aus dem Studium. Wir hatten den gleichen Lehrer. Nach dem Studium sind wir in Kontakt geblieben.

Samuil: Mit Anna bin ich zusammen aufs Gymnasium gegangen. Wir sind richtig gute Freunde. Mandy habe ich vor 10 Jahren kennen- und schätzen gelernt.

Fredrich: Mit Matthias hatte ich schon vor dem genannten Konzert in unserer Region bei Konzerten in Russland zusammen gearbeitet. Obwohl ich mit Anna die gleiche Ausbildung genossen habe, standen wir aber bisher nie gemeinsam auf einer Opernbühne. Zusammen haben wir drei aber viel Spaß auf der Bühne und bei den Proben. Ich hoffe, dass man das spüren wird.

Rustikales Ambiente für einen Klassik-Abend mit renommierten Künstlern – der Rittersaal auf Burg Rabenstein. Quelle: Josephine Mühln

Was werden sie dem Publikum auf der Burg präsentieren?

Fredrich: Wir haben ein abwechslungsreiches Programm zusammen gestellt: populär und besonders! Es wird typische Ohrwürmer aus „Carmen“, „Rusalka“, der „Fledermaus“ geben, Koloraturarien, dramatische und romantische Werke und drei populäre Duette.

Limit: 90 Besucher im Rittersaal Die beiden Klassik-Abende auf der Burg Rabenstein finden am 20. August, 20 Uhr, und am 22. August, 19 Uhr, statt. Die Kapazität im Rittersaal ist auf 90 Besucher begrenzt. Sopranistin Mandy Fredrich, Mezzosopranistin Anna Werle und Matthias Samuil am Piano ein ebenso anspruchsvolles wie unterhaltsames Repertoire zum Besten. Moderation: Bernd Frederich. Gastronomisch werden vom Restaurant „Alte Canzley“ aus Lutherstadt Wittenberg Häppchen, Sekt und andere Getränke angeboten. Karten für 49,50 Euro gibt es unter anderem in der Tourist-Information Bad Belzig, im Nasenfahrrad-Geschäft Niemegk und im Gasthof Moritz in Rädigke

Werle: Es ist eine tolle Mischung: Musik von Rossini, von Weber, Gounod, Johann Strauß…

Samuil: Dazu spiele ich noch zwei romantische Solostücke.

Fredrich: Was mich sehr freut: Bernd Fredrich wird durch den Abend führen. Er hat als passionierter Opern- und Konzertgänger das nötige Fachwissen und wird mit Witz und frecher Zunge das Publikum „abholen“.

Welches Publikum wollen Sie erreichen?

Werle: Alle, klassische Musik kennt keine Grenzen. Besonders der Jugend wollen wir Berührungsängste nehmen.

Samuil: Ich persönlich freue mich immer genauso über Musikliebhaber wie auch über Neulinge. Über die, die sich bewusst für bestimmte Sänger oder Programme entscheiden und über die, die vielleicht zum ersten Mal, aus Neugierde kommen. Das Programm bietet für alle Gruppen etwas.

Fredrich: Nach den Gala-Abenden in Bad Belzig kamen damals viele (auch jüngere) Leute zu mir, die sich bedankten und überrascht waren, was für schöne Musik das ist: ganz anders, als sie erwartet hatten. Da hilft die Moderation, jedem eine Ahnung zu geben, was da inhaltlich passiert, worüber wir singen, welchen Charakter wir in der Oper darstellen.

Herr Samuil, werden Sie etwa auf dem verstimmten Klavier des Rittersaals spielen?

Samuil: Ich spiele zwar auf jedem Instrument, solange noch alle Tasten vorhanden sind. Es gibt nämlich keine schlechten Flügel, es gibt nur schlechte Pianisten (mit Augenzwinkern). Aber für diese zwei Abende wird ein guter Flügel gemietet und extra „eingeflogen“.

Blick auf den Hof von Burg Rabenstein, wo die Klassik-Abende eigentlich hätten stattfinden sollen. Quelle: Josephine Mühln

Die Veranstaltung war ursprünglich als Freiluftspektakel geplant.

Samuil: Oper Air ist immer ein Abenteuer, das kann man nicht schön reden, aber auch eine besondere Herausforderung. Immerhin Autolärm würde hier wohl fehlen.

Fredrich: Die Akustik auf dem Hof von Burg Rabenstein ist gar nicht so schlecht. Die Wetterprognose und die letztlich leichtere technische Umsetzung drinnen hat die Entscheidung derart reifen lassen, in den Saal zu gehen.

Von René Gaffron