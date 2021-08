Vor der Villa Else in Bad Belzig steht jetzt eine nackte Frau. Die Skulptur der unbekannten Schönen wurde aus dem Park der Klinik „Ernst von Bergmann“ hierher gebracht. Doch wer hat sie erschaffen?

Unbekannte Schöne: Rätselraten um nackte Dame vor der Villa Else in Bad Belzig

Bad Belzig - Unbekannte Schöne: Rätselraten um nackte Dame vor der Villa Else in Bad Belzig

Bad Belzig - Unbekannte Schöne: Rätselraten um nackte Dame vor der Villa Else in Bad Belzig