Am Sonntag, 20. Februar, treten Christian Große (CDU) aus Werder/Havel und Marko Köhler (SPD) aus Gömnigk gegeneinander zur Stichwahl um das Landratsamt in Potsdam-Mittelmark an. Wer wird die Landratswahl gewinnen? Und werden genügend Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben, um das Quorum zu erreichen? Die MAZ hat beide Kandidaten zu einem Gespräch in die Redaktion in Bad Belzig eingeladen.

Herr Große, könnten Sie sich Herrn Köhler als Landrat vorstellen und sich selbst als Ersten Beigeordneten?

Christian Große: Ja, natürlich, dafür kenne ich Marko ja schon lange genug. Der zweite Teil der Frage steht nicht zur Debatte. Die Wähler entscheiden sich am Sonntag zwischen zwei Kandidaten und der Rest ist dann anzuschauen.

Christian Große (CDU). Quelle: Thomas Wachs

Herr Köhler, angenommen, Sie gewinnen die Wahl, könnten Sie sich Herrn Große als Ihren künftigen Vize vorstellen? Die Beschlussvorlage von Landrat Wolfgang Blasig (SPD) zur Wahl von Christian Große zum Ersten Beigeordneten wurde ja am 9. Dezember 2021 nur verschoben. Oder haben Sie andere Präferenzen?

Marko Köhler: Grundsätzlich ist klar, wir beide kennen uns schon lange, das ist getragen von gegenseitiger Wertschätzung. Jetzt geht es darum, die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, wer der bessere Landrat ist. Der nächste Kreistag hat die Vorlage zur Beigeordnetenwahl wieder auf dem Tisch. Der Kreistag muss darüber befinden. Wir kennen und schätzen uns, und das ist auch gut so.

Gehen Sie beide davon aus, dass genügend Wähler am Sonntag, 20. Februar, überhaupt erst einmal Ihre Stimme abgeben, um das Ergebnis der Stichwahl gültig zu machen?

Christian Große: Ich glaube, wenn wir uns die Hauptwahl anschauen mit gut 32 Prozent Wahlbeteiligung, dann wird es schwierig. Wir hoffen, dass die Mittelmärker ausreichend zur Wahl gehen. Ich habe meine Befürchtungen, auch wenn wir uns die Wetterlage anschauen, dann ist das schade. Das Problem ist, dass viele Menschen nicht genau wissen, was ein Landrat tut. Wir müssen das besser kommunizieren. Es bedarf eines neuen Politikstils.

Marko Köhler (SPD). Quelle: Thomas Wachs

Marko Köhler: Mit den 32 Prozent Wahlbeteiligung waren wir etwas besser, als es die Wahlbeteiligung in Oberhavel war. Viele Menschen wissen wirklich nicht, was der Landrat macht. Sie kennen sich mit dem Bürgermeisteramt besser aus. Die Funktion des Landrates ist etwas unklar. Ich hoffe, dass es eine entsprechende Wahlbeteiligung gibt. Ich hoffe auf 30 Prozent. Es wäre der bessere Weg, als wenn es der Kreistag entscheiden müsste. Auch wenn die Mitglieder des Kreistages sicher eine weise Entscheidung treffen würden.

Bündnisgrüne in Potsdam-Mittelmark empfehlen Marko Köhler (SPD)

Was ist Ihre Prognose für den Wahlausgang?

Christian Große: (Lacht erst einmal herzlich.) Wir lassen uns überraschen, es gibt Wünsche, die jeder hat. Es war im ersten Wahlgang ein ordentliches Ergebnis, damit war ich sehr zufrieden. Jetzt gibt es eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die keiner kennt und die Grünen sind keine Partei ohne Unterleib. Wir werden schauen, was in der Vereinbarung steht.

Marko Köhler: (Lacht ebenfalls) Es ist natürlich klar, dass es zwischen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen durchaus Schnittmengen gibt, da verrate ich kein Geheimnis. Es geht uns aber nicht um Klientelpolitik, es geht darum, die ganze Bevölkerung abzubilden. Das weiß Christian Große ganz genau. Ich finde es gut und richtig, dass uns die anderen Kandidaten unterstützen. Es heißt ja nicht, dass die anderen Kandidaten die gleichen politischen Auffassungen haben. Es gibt auch Gemeinsamkeiten mit der CDU. Dabei sind alle Themen zu betrachten. Klimaschutz muss ein Kernthema sein, selbstverständlich. Beim Klimaschutz muss man die Menschen mitnehmen.

Die MAZ hat die beiden Kandidaten für die Stichwahl um den Posten des Landrates von Potsdam-Mittelmark zum Interview gebeten. Marko Köhler (SPD, li.) und Christian Große (CDU) stellen sich den Fragen von MAZ-Redakteur Hermann M. Schröder (re.). Quelle: Thomas Wachs

In der Kreisstadt von Potsdam-Mittelmark spielt sich gerade eine Tragödie ab. Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH ist insolvent und die Menschen müssen ein Mehrfaches für Energie und Heizung bezahlen. Wie ist Ihre Meinung zu dem Skandal?

Marko Köhler: Ich glaube, es bedarf genau drei Dinge: Transparenz, Aufklärung und Hilfe für die unmittelbar Betroffenen. Die Informationen, die wir haben, haben wir aus den Medien. Wenn Menschen keine Alternative haben, zu wechseln, weil sie auf Fernwärme angewiesen sind, sind sie besonders stark betroffen. Man kann nachvollziehen, dass es so nicht geht.

Christian Große: Ich habe meine Informationen aus der Zeitung, vor allem aus der MAZ. Das Ausmaß des Schadens muss geklärt werden. Ich würde mir wünschen, dass die Stadt und der Kreis eine gemeinsame Anlaufstelle aufbauen für Betroffene. Das wäre eine sinnvolle Maßnahme. Am Ende, wenn klar ist, welche Schäden für die Stadt entstanden sind, muss man nach Möglichkeiten auch mit der Landesregierung suchen.

Potsdam-Mittelmark und Bad Belzig müssen besser kooperieren

Marko Köhler: In der Anlaufstelle des Kreises am Bahnhof in Bad Belzig spielen sich Dramen ab. Es ist existenzbedrohend für die Betroffenen. Aufklärung und Transparenz sind nötig. Es sind Bürgerinnen und Bürger der Stadt, um die es geht. Man muss eine Lösung für sie finden. Es muss zwingend etwas passieren, dass die Menschen merken, es kümmert sich jemand.

Christian Große: Die gemeinsame Anlaufstelle muss kompetent helfen können mit Beratung und Formularen. Auch wenn es schwierig wird wegen des Insolvenzverfahrens. Niederschwellige Hilfe für die Menschen wäre ein wichtiges Signal nach außen.

Ist Roland Leisegang aus Ihrer Sicht überhaupt noch als Bürgermeister tragbar?

Marko Köhler: Diese Frage ist von uns nicht zu beantworten.

Christian Große: Das wäre jetzt fatal, von außen ein Urteil abgeben zu wollen. Das steht uns nicht zu.

Der Landrat hat bisher weitestgehend geschwiegen zu der Stadtwerke-Pleite. Finden Sie das richtig? Oder müsste der Kreis nicht viel mehr Flagge zeigen und mehr auf Aufklärung drängen?

Christian Große: Ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn der Kreis mehr auf die Stadt zugegangen wäre. Das hätte nicht geschadet. Der Umgang mit der Sache ist natürlich sehr schwierig. Der Kreis wollte auch nichts falsch machen. Aber jetzt wäre es gut, wenn der Kreis aktiver werden würde. Er hat die Expertise und kann auch zur Aufklärung beitragen. Es braucht ein Signal nach außen, dass die Leute das Gefühl haben, es bewegt sich etwas.

Wahlplakate von Christian Große und Marko Köhler. Quelle: Johanna Uminski

Marko Köhler: Das Problem, was der Landkreis dabei hat, ist das sehr hohe Gut der kommunalen Selbstverwaltung. Deshalb fällt es dem Landrat sehr schwer, einzugreifen. Auch für die Kommunalaufsicht ist das schwierig. Ich glaube, der Kreis könnte aber auch ein Signal senden: Das schaffen wir schon gemeinsam. Es ist eine schwierige Situation für den Kreis und die Stadt. Und es ist als Außenstehender leicht und schwierig zugleich, dazu etwas zu sagen.

Festhalten am Masterplan für Umzug der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark

Kommen wir wieder zur Kreispolitik. Was sagen Sie zu dem Masterplan der Kreisverwaltung? Er ist in jüngster Zeit öfter kritisiert worden, auch von der CDU. Und die Kreisstadt und die Kreisverwaltung liegen über Kreuz wegen des Kreissitzes.

Christian Große: Ich glaube, das ist ein prägnantes Beispiel. Es ist schon sehr bedauerlich, dass sich die Stadt und der Kreis vor Gericht treffen müssen. Dabei steht das ja gar nicht zur Debatte. Es war nie das Thema, Bad Belzig den Kreisstadtstatus abzuerkennen. Es geht darum, den Flickenteppich der Verwaltungsstandorte abzuschaffen und diese in Beelitz-Heilstätten zusammenzufassen. Es ist sehr schade, dass so eine Diskussion daraus entstanden ist. Der Kreis muss etwas tun, um seine Verwaltungsstandorte zu modernisieren. Es sollte sich ändern, dass Kreis und Stadt vor Gericht gehen. So geht man nicht miteinander um. Das muss sich grundhaft ändern. Leider hat der Kreis zur Umsetzung des Masterplans bisher in vier Jahren nicht mehr geschafft, als eine Unternehmensberatung zu beauftragen und einen städtebaulichen Wettbewerb zu beauftragen. Da frage ich mich dann doch, ob das wirklich ernst gemeint ist.

Marko Köhler: Wo kommen wir hin, wenn wir in der Kommunalpolitik immer gleich Juristen bemühen müssen und nicht mehr miteinander reden? Wo ist der Diskurs? Ich finde es gut, dass es diesen Masterplan gibt, das war ein hart errungener Kompromiss. Den Masterplan sollte man deshalb nicht mehr aufbohren. Unstrittig ist, dass Bad Belzig die Kreisstadt ist und bleibt. Aber man muss jetzt natürlich hinterfragen, ob der Plan in der Größe noch okay ist und so umgesetzt werden sollte. In der Pandemie gab es viele Veränderungen in der Arbeitswelt.

Eine Außenstelle der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark befindet sich in der Potsdamer Straße in Brandenburg an der Havel. Quelle: Heiko Hesse

Christian Große: Genau, der Masterplan steht und den stellen wir auch nicht in Frage. Aber muss man wirklich noch eine Hürde einbauen wie einen Architekturwettbewerb? Wir sollten nicht vergessen: Am Ende reden wir über einen Verwaltungsbau und einen dreistelligen Millionenbetrag. Jeder Euro, den wir einsetzen, muss zielgerichtet eingesetzt werden.

Marko Köhler: Für mich ist doch elementar, was können die Kommunen und der Kreis gemeinsam vor Ort machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Möglichkeiten gibt, mit kurzen Wegen vor Ort Dinge zu erledigen. Wir sollten überlegen, wie wir gemeinsam mit den Kommunen vor Ort mehr Service anbieten können. Wir sollten aus Sicht der Bürger denken.

Politik in Potsdam-Mittelmark soll bürgernaher werden

Was würden Sie beide als Landrat jeweils anders machen, als es Herr Blasig macht?

Christian Große: Ich werde hier keine Haltungsnoten abgeben. Ich glaube, es ist wichtig, dass es eine andere Kommunikation zwischen den Bürgern und der Verwaltung gibt und eine andere Wahrnehmung des Kreises. Es geht nichts über den direkten Kontakt zu den Leuten. Man bricht sich nichts aus der Krone, wenn man als Landrat mal eine Sprechstunde vor Ort anbietet. Ich hätte gerne mal die letzte Kreistagssitzung aufgenommen und allen Kreistagsmitgliedern gezeigt. Es war ein Paradebeispiel dafür, wie es nicht laufen sollte. Kommunikation auf Augenhöhe ist das Schlagwort.

Marko Köhler: Es ist selbstverständlich so, dass wir hier keine Schulnoten vergeben. Mit Wolfgang Blasig haben wir einen ganz hervorragenden Landrat, der Landkreis steht sehr gut da. Es muss natürlich auch das eine oder andere kritisiert werden, das macht es nur besser. Wir sollten auch aus Fehlern lernen, das hat unsere Gesellschaft groß gemacht. Fehler sind das elementare Instrument dafür, dass man sich weiterentwickelt. Kommunikation ist der Schlüssel, da bin ich ganz bei Christian Große. Das Zusammenbringen von Verwaltungsspitze, Kreistag und den Kommunen ist mir sehr wichtig. Wir haben da ganz gute Aufschläge gemacht. Es geht nicht darum, dass nur Friede, Freude, Eierkuchen herrschen, das ist nicht das Ziel. Die Kommunalpolitik ist inzwischen zu weit entfernt von den Menschen. Aber es muss Kern unseres täglichen Tuns sein, mit den Menschen zu reden. Wir müssen nicht Politik für die Menschen, sondern Politik mit den Menschen machen.

Marko Köhler ist Kandidat der SPD zur Landratswahl 2022 in Potsdam-Mittelmark. Landrat Wolfgang Blasig gratuliert seinem potentiellen Nachfolger auf dem Wahlparteitag am 13. November 2021 im Ressort Schwielowsee. Quelle: Hermann M. Schröder

Christian Große: Marko kann es ja nicht so deutlich sagen, ich ja. In den Kommunen vor Ort nehmen es ja die Leute sehr wohl wahr, dass wir für sie da sind. Das erlebe ich ja täglich. Das ist leider auf der Kreisebene etwas abhanden gekommen. Das ist sehr schade.

Politiker sollen in Potsdam-Mittelmark sollen aus ihren Fehlern lernen

Warum hat sich denn die Kreispolitik Ihrer Meinung nach so weit entfernt von den Menschen?

Marko Köhler: Weil viele Themen nicht für die Menschen greifbar sind. Wenn die Menschen kommen und sich einbringen, dann macht man als Politiker auch ganz anders mit. Das fängt in den Ortsbeiräten an und hört bei der Stichwahl am kommenden Sonntag auf. Ein neuer Politikstil muss näher an den Menschen sein. Man muss mehr zu seinen Fehlern stehen, transparent und ehrlich dazu stehen, dann wird die Politik insgesamt wieder ehrlicher.

Christian Große: Ich glaube, es wird sich nicht daran messen lassen, wer zu einer Kreistagssitzung kommt. Die Leute müssen einfach das Gefühl haben, dass die Themen nicht so abstrakt sind. Wenn etwas nicht geht, muss man auch sagen, warum es nicht geht. Die Menschen müssen ernstgenommen werden, wenn sie anrufen. Wenn ich es den Leuten nicht erkläre und sie nicht mitnehme, dann kommt Frust auf. Ich hoffe, dass da vorne wieder jemand sitzt, der dem Kreistag eine Richtung vorgibt. Der den Kreistagsmitgliedern sagt, dass sie nicht der Bundestag sind, sondern Teil der Verwaltung. Man muss wieder leidenschaftlich für Ziele kämpfen. Aber ohne Kommunikation und Erreichbarkeit wird es nicht gehen und funktionieren.

Christian Große (M.) ist der Kandidat des CDU-Kreisverbandes für die Landratswahl 2022 in Potsdam-Mittelmark. Saskia Ludwig und Christian Stein gratulieren ihm auf dem Wahlparteitag am 20. November 2021 in der Bismarckhöhe in Werder. Quelle: Hermann M. Schröder

Zum Beispiel?

Christian Große: Wir reden von Verkehrswende und Klimaschutz und streichen gleichzeitig die Mittel für den Öffentlichen Personennahverkehr im Kreishaushalt. Das kann doch nicht ernst gemeint sein, das führt doch völlig am Thema vorbei.

Marko Köhler: Das liegt an der ganzen unglücklichen Debatte um den Kreishaushalt, die ist nicht gut gelaufen. Der erste Entwurf hat bei allen für Kopfkratzen gesorgt. Das Thema ÖPNV bereitet mir auch sehr viele Schmerzen.

Kritik am Haushaltsentwurf für Potsdam-Mittelmark

Christian Große: Dass so ein Haushaltsentwurf überhaupt das Licht der Welt erblickt, kann nicht sein. Das ist eine Missbilligung des Kreistages. Es war nur ein Ziel zu erkennen, nämlich das Absenken der Kreisumlage. So kann es künftig nicht funktionieren. Es war sehr bedauerlich und darf sich so nicht wiederholen.

Wie bewerten Sie die Struktur der Kreisverwaltung? Braucht man dort mehr oder weniger Personal?

Christian Große: Die Struktur, wie sie jetzt da ist, bildet nicht die Themenstruktur ab, wie sie sein sollte. Die Struktur muss verändert werden. Dabei geht es nicht darum, den Stellenplan hochzufahren, man muss vielmehr andere Wertigkeiten setzen. Man muss das Augenmerk darauf legen, dass wir den Kreis attraktiver machen als Arbeitgeber. Wir sind im Wettbewerb mit Kommunen und den Landesbehörden.

Mehr Beigeordnete in Potsdam-Mittelmark sind politisches Ziel

Marko Köhler: Zum jetzigen Zeitpunkt zu antworten ist zu früh. Man muss sich die Strukturen ansehen und die Menschen, die dahinter stehen. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass wir uns anders politisch strukturieren wollen. Beispiel für mich sind Brandenburg an der Havel oder Potsdam. Dort gibt es mehrere Beigeordnete. Bei den Aufgaben, die jetzt vor der Brust sind, darf man Personal nicht als Kosten denken, sondern als Potenzial. Aber ich glaube, man muss strukturell nachsteuern. Wir sollten nicht nur in Objekte investieren, sondern auch in Personal. Mehr Beigeordnete könnten das politische Gewicht besser verteilen.

Braucht der Kreis wirklich mehr Beigeordnete?

Christian Große: Ich sehe es nicht, dass mehr Häuptlinge die Arbeit in der Qualität ändern würden. Mehr Häuptlinge machen die Arbeit nicht besser.

Marko Köhler: Das ist völlig richtig, wir sprechen ja ohnehin nur als Außenstehende. Aber bestimmte Fragen haben einfach politische Bedeutung, der Kreistag und die Verwaltung könnten mit mehr Beigeordneten enger zusammenrücken.

Intensiver Wahlkampf zur Landratswahl 2022 in Potsdam-Mittelmark

Der Wahlkampf war kurz und intensiv. Was nehmen Sie beide aus dieser sicher sehr anstrengenden Zeit für sich mit für die Zukunft?

Christian Große: Ich habe mitbekommen, dass viel Arbeit vor dem Kreis liegt. Die Leute haben sehr interessiert und aufmerksam zugehört, aber es braucht wieder viel Aufbauarbeit, was das Verständnis für Politik angeht. Die Pandemie hat das Übrige getan. Es gibt viele Menschen, die frustriert sind und viele Fragen haben. Der Kreis hat viele tolle Menschen, aber er braucht eine andere Wahrnehmung. Das wird eine Menge Arbeit. Es war auch nicht hilfreich für die Situation, den Wahltermin auf einen letzten Ferientag zu legen.

Marko Köhler: Es war tatsächlich eine sehr, sehr intensive Zeit. Es war dunkel, es war kalt, Weihnachten lag dazwischen und es gab ein furchtbar dramatisches Ereignis. Ich habe aber viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Ich war ja 20 Jahre Polizist, auch in dieser Region, und kenne viele Orte und jedes Ortsschild. Man ist ja schon vier Stunden unterwegs, wenn man sich nur jeden Ortsteil von Bad Belzig ansieht. Wir haben viele tolle Menschen im Landkreis. Die Unterschiede zwischen den Regionen sind gar nicht so groß, es gibt nur unterschiedliche Voraussetzungen. Die Menschen wünschen sich eigentlich alle nur, dass es eine tolle Region bleibt. Wir müssen uns nicht verstecken und können stolz sein auf den Kreis. Es gibt aber Dinge, die wir noch anpacken müssen. Ich hatte viele tolle Gespräche, und der Tenor ist klar: Lasst uns wieder mehr gemeinsam machen.

Der Verband der Omnibusunternehmen des Landes Brandenburg (VdOB) hat die Kandidaten zur Landratswahl 2022 in Potsdam-Mittelmark am 25. Januar zu einem Forum in die Springbachmühle in Bad Belzig eingeladen. Von links: Hans-Peter Goetz (FDP), Christian Große (CDU), Georg Friedrich Hartmann (Bündnisgrüne), Marko Köhler (SPD) und Jens Hinze (parteilos) sind der Einladung in die Springbachmühle in Bad Belzig gefolgt. Quelle: Hermann M. Schröder

Was machen Sie, wenn Sie am Sonntag die Stichwahl gewonnen haben? Steht der Sekt schon kalt?

Marko Köhler: Meine Frau und unsere Kinder in den Arm nehmen. Es wird eine Last abfallen, im positiven und negativen Sinne. Es war eine anstrengende und sehr intensive Zeit. Dann werde ich mich mit den Dingen beschäftigen, die als Landrat anstehen. Natürlich werde ich mit Christian telefonieren am Sonntag, so oder so.

Christian Große: Nein, der Sekt steht nicht kalt. Ich würde mich natürlich sehr freuen, das ist doch klar. Den letzten Wahlsonntag habe ich in Quarantäne zu Hause verbracht. Ich glaube, ein Stück weit Freude und ein Stück weit Demut, weil man weiß, welche Aufgaben vor einem liegen. Und, ganz ehrlich, ich freue mich auch auf ein paar Tage ohne Politik und ohne soziale Netzwerke.

Von Hermann M. Schröder