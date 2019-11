Niemegk

Die Wertstoffhöfe in Niemegk, Teltow und Werder/ Havel sind von Donnerstag bis Montag geschlossen. Grund sind technische Umstellungen der Elektronischen Datenverarbeitung. Ab 3. Dezember soll wieder regulär geöffnet sein. Das hat die Abfallwirtschaftsgesellschaft Potsdam-Mittelmark mitgeteilt.

Aus dem gleichen Grund bleiben auch die Hauptverwaltung in Niemegk und die Außenstelle Potsdam am Freitag geschlossen. Die Müllabfuhr ist jedoch regulär ab 6 Uhr unterwegs, informiert Unternehmenssprecherin Mona Belz.

Titel des Abfallkalenders für Potsdam-Mittelmark 2020 Quelle: APM-GmbH

Derweil sind die Abfallratgeber und Tourenpläne für 2020 auf dem Weg in die Haushalte und Betriebe zwischen Havel und Fläming. Spätestens in dieser Woche sollen sie per Post zugestellt werden. Gedruckt wurden 126 000 Exemplare. Wie üblich gibt es Hinweise über alle wesentlichen abfallwirtschaftlichen Belange sowie die Abfuhrtermine.

Wer kein Heft erhalten hat, kann es noch ordern –bei der APM-GmbH, Niemegk, 033843 /30610.

Von René Gaffron