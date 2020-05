Dorf-Aktivisten können mehr Anlauf nehmen

Bad Belzig

Der Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ wird um ein Jahr verschoben. Darüber hat das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz jetzt informiert. Grund sind die Auflagen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie.

„Im Kreis Potsdam-Mittelmark hatten bereits elf Dörfer ihr Interesse bekundet, an dem Leistungsvergleich teilnehmen zu wollen“, berichtet Steffie Marquardt. Sie koordiniert das Prozedere im Landratsamt Bad Belzig. „Mit einigen Neulingen stehe ich in intensivem Austausch über die Bedingungen für die Bewerbung“, teilte sie auf MAZ-Anfrage mit. Am 29. Mai wäre Einsendeschluss gewesen.

Stressfreie Vorbereitung ist das Ziel

Nunmehr ergibt sich für die noch zögernden Kommunen die Möglichkeit, sich die Teilnahme etwas länger zu überlegen. Wer sich bereits dafür entschieden hat, könne sich langfristig darauf vorbereiten, heißt es aus der Verwaltung. Es ist immerhin die elfte Auflage des Wettbewerbs, in dem die Vertreter aus Potsdam-Mittelmark traditionsgemäß erfolgreich abschneiden. Wenn tatsächlich zehn oder mehr Bewerber melden, können sogar zwei Orte für das nunmehr für 2022 avisierte Landesfinale nominiert werden.

Gesucht werden engagierte und kreative Bürger, die sich gemeinsam mit Verwaltung und Vereinen dafür einsetzen, die bauliche und soziale Dorfentwicklung aktiv zu gestalten, heißt es im Aufruf von Minister Axel Vogel. „Den Teilnehmern und Jurys in den Landkreisen soll indes durch die Verschiebung mit Blick auf die aktuellen coronabedingten Distanzgebote die Möglichkeit eingeräumt werden, sich unbelastet von aktuellen Erschwernissen auf die Rundgänge und Bewertungen vorzubereiten“, sagt er.

