Bad Belzig

Oh es riecht gut. In der Backstube von Christian Gericke in Bad Belzig trifft das eigentlich immer zu. Erst recht in der Vorweihnachtszeit. Diesmal allerdings steigt einem vermutlich der spezielle Duft einer neuen Kreation in die Nase. Der Whiskystollen geht gerade erstmals über den historischen Verkaufstresen.

„Wir hatten eigentlich vor Jahresfrist überlegt, ob der überschüssige Treber in einem Brot verwertet werden kann“, berichtet Christian Gericke vom ersten Ansatz einer Kooperation mit der Destille am Sandberg, nachdem der Bäcker bereits in Zusammenarbeit mit der Stein-Therme ein Solebrot herstellt und vertreibt. Doch das Ergebnis war buchstäblich ernüchternd, berichtet der 47-Jährige. Das Brot habe immer einen eher strohigen Geschmack gehabt.

Sultaninen werden eingelegt

Der Versuch, den Stollen mit einem besonderen Aroma herzustellen, war dann naheliegend. „Wobei der edle Tropfen natürlich nicht einfach dem Teig beigemengt wird, weil der Alkohol dann wohl verfliegen und die Hefe nicht gehen würde“, erklärt Christian Gericke. Also werden die Sultaninen am Vorabend wie sonst in Rum nun in Whisky eingelegt, so dass der edle Tropfen einziehen konnte.

Für das Backwerk vom Sandberg ist ein neues Logo entworfen worden. Quelle: René Gaffron

Ausprobiert wurden im Selbstversuch verschiedene Sorten. Die Wahl fiel schließlich auf das im Amerikanischen Eichenholz gelagerte Destillat. Es reift teilweise seit 2012 in den Fässern von Familie Eggenstein.

Old Sandhill weltweit vermarktet

In deren Brennerei wird Gerstenmalz als Grundmaterial verwendet. 2015 konnten sie den ersten Single Malt-Whisky verkaufen. Etwa 1000 Liter im Jahr sind es nach eigenem Bekunden jetzt. Sie gehen an Kunden im Direktverkauf, aber auch an die Gastronomie, die nicht zuletzt durch Auszeichnungen auf das Getränk aufmerksam werden. „Der Old Sandhill wird inzwischen weltweit gefragt“, bestätigt Unternehmenschef Tim Eggenstein.

Tim Eggenstein, Chef der Destille im Burgbräuhaus Bad Belzig, steuert den Whisky zur neuen Spezialität bei. Quelle: René Gaffron

„Whiskystollen gibt es nicht exklusiv, aber doch ist unserer ein Unikat“, sagt der 29-jährige Sommelier selbstbewusst. „Wir stehen neuen Produktentwicklungen immer offen gegenüber. So gibt es eine Whisky-Schokolade aus Bad Belzig, die Chokolatier Urs Kunz auf der Burg Eisenhardt herstellt.

Gebäck ist ein Pfund schwer

Für das Gemeinschaftsprodukt mit dem Bäckermeister wurde eigens ein neues gemeinsames Logo entwickelt. Es ziert die Kartons, in denen der Stollenwahlweise via Internet-Bestellung oder in den beiden Läden der Stollen vertrieben wird. Passend festlich verpackt eignet sich das Backwerk durchaus als Geschenk.

Bäckermeister Christian Gericke streicht den Stollen mit Whisky ein. Der edle Tropfen gibt jetzt das Aroma für eine neue Kreation. Quelle: René Gaffron

Auch aus solch praktischen Erwägungen wurde entschieden, dass der Whiskystollen jeweils ein Pfund schwer sein soll. „Bevor er zum Abschluss mit Butter bestrichen und Puderzucker verfeinert wird erhält das Backwerk noch die Schicht mit dem 43-Prozentigen. Dann geht es bei 220 Grad Celsius in den Ofen, bis er ausgebacken hat“, erklärt Christian Gericke.

Bislang hat er saisonal ausschließlich Butter-, Mohn- und Quarkstollen gebacken. „Immer nach dem Familien-Rezept, so wie ich es von meinen Vater kenne“, sagt Christian Gericke.

Verkauf hat begonnen

Immerhin: Er führt das Geschäft nunmehr in fünfter Generation. Vor fast 150 Jahren war es von Henriette und Wilhelm Gericke gegründet worden. Bei aller Tradition sind die Kunden aus Bad Belzig und Umgebung doch aufgeschlossen und haben – schon bevor die erste Kerze am Lichterkranz brennt – ist die erste Fuhre Whiskystollen gekauft.

Von René Gaffron