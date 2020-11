Wie eine Bad Belziger Kerzenfee Gemütlichkeit ins Wohnzimmer bringt

Bad Belzig

Der Duft von warmem Apfelkuchen mit Zimt und eine weihnachtliche Beerennote erfüllen die Wohnung, in stilvollen Kerzenhaltern mit Goldapplikationen lodern die gelben Flammen des Teelichts: Ja, Susanne Rose weiß, wie es zuhause gemütlich wird. Abseits der eigenen vier Wände gibt sie seit nunmehr zehn Jahren Kerzenparties für die Firma „Partylite“ und kennt sich aus mit den Klassikern, Must-Haves und ganz besonderen Leuchtideen.

Trotz Corona lädt die 31-Jährige aktuell regelmäßig zur Kerzenparty ein, per Whats-App. „Und das läuft super“, so Rose. Sie macht einen Umsatz, wie in den letzten zehn Jahren nicht. Wer mehr zuhause bleibt oder bleiben muss, macht es sich warm und gemütlich. Und dazu gehören für viele auch Kerzen, die für stimmungsvolles Licht und angenehmen Duft sorgen.

Das Kerzengeschäft ist aktuell auch der finanzielle Anker der Familie, wo doch die Gastronomie der Schloßschänke und Café in Wiesenburg zwangsweise durch den „Lockdown light“ für den Publikumsverkehr geschlossen sind und nur ein Lieferservice das Geschäft über Wasser hält. „Mit der Provision sichere ich unseren privaten Haushalt ab“, sagt Rose.

Zur Galerie Die Bad Belziger Kerzenfee hat im November viel zu tun.

Der Kerzenfee ist es wichtig, dass die Kunden selbst genauso überzeugt und begeistert sind. Denn genau diese Begeisterung war ihr Einstieg und der Weg zur Beraterin. „Ich habe bei fast jedem Produkt laut gestaunt und die damalige Beraterin hat gesagt, dass diese Begeisterung so ansteckend ist, dass ich es unbedingt einmal ausprobieren sollte“, erinnert sie sich. Von der Familie zu Beginn ein wenig belächelt, ist ihr Lager heute proppenvoll mit Bestellungen und Ware, die es an frau und mann zu bringen gilt.

Keine handelsübliche Ware

„Ja, wir haben viele Männer, die mit Vorliebe bei uns einkaufen“, so die Bad Belzigerin. Gern für die Partnerin, aber auch für sich selbst. Hin und wieder hat die 31-Jährige mit den Vorurteilen des Haustürgeschäfts zu kämpfen. „Das Image des Staubsaugervertreters, der an der Tür klingelt, ist längst überholt“, findet sie. Auch das Schnellball-Prinzip kann sie in den Strukturen ihrer Tätigkeit nicht finden. „Entweder man ist von den Produkten überzeugt oder eben nicht“, so Rose. Niemand würde gezwungen etwas zu kaufen, es ist nur ein Angebot, dass mit den Jahren immer mehr Kunden in der Region gern annehmen.

„Es besteht eher Suchtpotenzial“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Das Besondere an den Kerzen, die Rose vertreibt: die Kerzen werden in einem Stück in die Form gegossen, statt gepresst, es ist ein reiner Baumwolldocht und bei den Duftkerzen wird mit natürlichen Aromen gearbeitet. So sind sie auch für Asthmatiker oder Allergiker interessant. Außerdem verspricht der Hersteller eine Brenndauer von sechs Stunden. Zum Vergleich: handelsübliche Teelichte brennen zwischen zwei bis vier Stunden und in den Dochten wird teilweise Plastik verarbeitet. So besteht die Möglichkeit, dass sie beim Abbrennen auch Giftstoffe in die Umgebung abgeben.

Einige Kartons an Teelichtern, Duftlampen, Kerzenhaltern und andere Accessoires hat sie immer parat. Und ihr macht der Direktvertrieb so viel Spaß, dass sie jetzt auch noch Kosmetik anbietet. Besonders schön zur Adventszeit: die hellste Kerze der Welt. „Sie wird komplett durchleuchtet und strahlt deshalb so schön“, sagt die selbst ernannte Kerzenfee Sanne über eines ihrer persönlichen Lieblingsstücke.

Aus „Wachskuchen“ wird Wohlgeruch

Und auch absolut im Trend sind elektrische Duftlampen. Man breche ein Stück vom „Wachskuchen“, zum Beispiel in der Duftrichtung Apfel-Chai ab und legt es in die Metallschale. Je nach Nutzung erfüllt die Duftnote bis zu vier Wochen den Raum. Und sie bietet zusätzlich eine stimmungsvolle Beleuchtung.

Die Duftkomposition werden in Zusammenarbeit mit französischen Parfümherstellern kreiert. Die Kopfnoten aber, werden ganz klassisch unter einer Aromaglocke eingefangen und nachgeahmt. Wie nah die Kopie an die Original-Fruchtnote vom Markt herankam, davon konnte sich Rose vor einigen Jahren selbst überzeugen. „Ich war in Berlin und mir wurde das Verfahren gezeigt. Ich konnte gar nicht glauben, dass das wirklich funktioniert“, so Rose begeistert.

Ob „ Holly Jolly Berry“, klassischer Weihnachtszimt oder die hellste Kerze der Welt, Familie Roses Leuchtimperium strahlt in der dunklen Jahreszeit nicht nur im eigenen Wohnzimmer, sondern zieht mit Wohlgeruch und gemütlichem Flackern auch durch viele andere Wohnzimmer in Bad Belzig.

Von Natalie Preißler