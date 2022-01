Wie gut ist die Verwaltung in Bad Belzig? Firma soll Abläufe im Rathaus untersuchen  

Bad Belzig

Effizienz, Kommunikation, Digitalisierung: Eine Unternehmensberatung soll die Arbeitsabläufe und Strukturen im Rathaus von Bad Belzig untersuchen. Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) muss jetzt eine externe Firma damit beauftragen, die Organisation seiner Behörde unter die Lupe zu nehmen. Das hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die Mandatsträger folgten mit ihrem einstimmigen Votum einem Antrag der Fraktion Die Linke.

Digitalisierung ist Herausforderung für Stadtverwaltung in Bad Belzig

„Durch eine Organisationsuntersuchung eines externen Unternehmens sollen Strategien erarbeitet werden, um die Verwaltung den gegenwärtigen Veränderungen anzupassen und eine effiziente und optimale Verwaltungsarbeit und somit Erreichung der gesetzten Ziele zu gewährleisten“, begründet die Fraktionsvorsitzende Claudia Wipfli ihren Antrag.

Claudia Wipfli ist die Fraktionschefin der Linken in der Bad Belziger Stadtverordnetenversammlung. Quelle: Marion von Imhoff

Die kommunale Verwaltung sei mit einem „stetigen Wachstum und Wandel an neuen Aufgabenfeldern und Herausforderungen konfrontiert“, so die Volksvertreterin. Es komme unter anderem wegen der Digitalisierung zu Veränderungen in den Arbeitsabläufen.

Zudem würde der Weggang von alteingesessenen Mitarbeitern und die Neubesetzung von deren Stellen den Betrieb erschweren, erklärt Claudia Wipfli.

Ganz preiswert ist die Beauftragung einer Beratungsfirma nicht. Rund 1000 Euro pro Verwaltungsmitarbeiter seien für die Umsetzung dieses Vorhabens einzukalkulieren, schätzt Claudia Wipfli in ihrem Antrag. Im Bad Belziger Rathaus sind rund 50 Menschen beschäftigt.

Bürgermeister von Bad Belzig begrüßt Auftrag der Stadtverordnetenversammlung

In der Verwaltung stößt das Ansinnen der Stadtverordnetenversammlung auf durchaus positive Reaktionen. „Wir hatten ja schon mehrmals darauf hingewiesen, dass wir eine Untersuchung wollen“, sagte Bürgermeister Leisegang. „Die Digitalisierung stellt neue Ansprüche“, sagte er.

Gleichzeitig wies Leisegang darauf hin, dass die Rathausmannschaft nicht die Verwaltung des Bürgermeisters sei. „Es ist unsere Verwaltung“, stellte er klar.

Vize-Bürgermeister von Bad Belzig prophezeit viele Veränderungen im Rathaus

Sein Stellvertreter Roland Ernicke, Chef der Inneren Verwaltung, erklärte, es werde viele Veränderungen und viele Neuerungen geben. „Wir sind bereit dazu.“

Roland Ernicke ist der Vize-Bürgermeister von Bad Belzig und Leiter der Inneren Verwaltung. Quelle: Hermann M. Schröder

Ernicke rief die Stadtverordnetenversammlung dazu auf, diese Umwälzungen mitzutragen. „Das Urteil der Untersuchung sollten wir den Experten überlassen“, forderte er.

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Tobias Paul, sagte, man müsse jetzt ganz genau formulieren, was das Ziel dieser Untersuchung sein solle. „Die Stadtverordnetenversammlung ist ja oft unzufrieden, dass die Verwaltung vieles nicht so umsetzen kann, wie wir uns das wünschen“, so Paul.

Tobias Paul fordert einen Kostenrahmen für Untersuchung im Rathaus von Bad Belzig

Zudem wies er darauf hin, dass die Kosten für diesen Auftrag begrenzt werden müssten. „Sind es 78.000 Euro, ist das okay, sind es 180.000 Euro, müssten wir noch einmal drüber reden“, sagte er.

Tobias Paul ist Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung von Bad Belzig. Quelle: Heike Schulze

Die Vize-Chefin der Fraktion der Bündnisgrünen, Ursula Schwill, sagte, es sei ein Problem, bei solch einer Untersuchung Ziele vorzugeben. „Bei einer Organisationsoptimierung weiß man vorher nicht, wo es hingeht“, gab sie zu bedenken. Das könne die Stadtverordnetenversammlung auch gar nicht leisten, diese Ziele genau vorzugeben.

Der Vorsitzende des Finanzausschusses in der Bad Belziger Stadtverordnetenversammlung, Gustav Horn (SPD), erklärte, es gehe bei diesem Auftrag nicht darum, konkrete Vorgaben zu machen. „Es geht um Abläufe in der Verwaltung und Modernisierung“, sagte er. „Es geht nicht um Stellenbeschreibung, die kommt erst am Ende.“

Von Hermann M. Schröder