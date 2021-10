Bad Belzig

Die umstrittene Anhebung der Fernwärmepreise in Bad Belzig sorgt weiter für Diskussionen. In dem Konflikt ist offenbar immer noch keine Lösung in Sicht. Mit Spannung erwarten die Einreicher der Petition gegen die neuen Tarife nun die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) am kommenden Montag, 25. Oktober.

Die Volksvertreter wollen dann nämlich eine Antwort auf die bereits im Juli dieses Jahres eingereichte Eingabe finden. Gut ein Vierteljahr nach Eingang des Protestschreibens. Die laut Kommunalverfassung dafür vorgesehene Frist beträgt vier Wochen.

Für Martin Schieder, einen Mitunterzeichner des Schreibens, ist allein schon das Überschreiten der Zeit ein Unding. Der Hauptausschuss hatte eine Behandlung des Anliegens kürzlich in die SVV verwiesen. „Das ist der Zusammenbruch des Rechtes auf Selbstverwaltung der Kommune“, kritisierte er. „Wir haben aber ein Recht auf eine Antwort.“

Martin Schieder ist einer der Unterzeichner der Petition gegen die Fernwärmepreise in Bad Belzig. Quelle: Archiv/Christiane Sommer

Schieder erklärte in einem MAZ-Gespräch, das Verhalten der Volksvertreter sei aus seiner Sicht ein Rechtsbruch. „Ich habe den Eindruck, dass man im Grunde die Kommunalverfassung außer Kraft setzt, man hebelt sie aus“, so der Einwohner. „Wir sind entsetzt, wie man mit unserem Anliegen umgeht.“ Die von den Stadtwerken verschickten Verträge seien nach Meinung der Protestler rechtswidrig. „Wir haben alle nicht unterschrieben“, sagte Schieder.

15 Familien aus der Kurparksiedlung in Bad Belzig haben Petition unterschrieben

Insgesamt 15 Familien aus der Kurparksiedlung hatten das Papier unterzeichnet. Sie üben darin scharfe Kritik an der Preispolitik der kommunalen Stadtwerke Bad Belzig GmbH und fordern eine Offenlegung der Gründe für das plötzliche Anheben der Entgelte sowie deren Rücknahme. Einreicher der Petition ist Reiner Kalisch. Sie trägt das Datum vom 12. Juli 2021.

Die Petition beinhaltet einen Katalog mit sieben unbequemen Fragen an die Stadtverordneten, und sie ist voller geharnischter Kritik am Management der kommunalen Stadtwerke, an Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und den Stadtverordneten, die im Aufsichtsrat der Stadtwerke sitzen und die umstrittene Preisanhebung abgenickt haben.

Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung in Bad Belzig

Der Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf (SPD) hatte für den 16. August dieses Jahres wegen der Petition sogar eine Sondersitzung der SVV anberaumt. Wegen der Ferien und der schwierigen Thematik hatte er um eine Fristverlängerung für die Antwort um zwei Wochen gebeten.

Doch die Zusammenkunft der Volksvertreter endete damals mit einem Eklat. Statt den Bürgern eine Antwort zu geben, hatten sie das Thema in den Hauptausschuss am 4. Oktober verwiesen.

Zudem war die Tagesordnung der eigens für die Petition einberufenen Sitzung am 16. August so lang gewesen, dass die Protestnote erst zu fortgeschrittener Stunde unter Punkt 14 aufgerufen worden war. Dass der Hauptausschuss am 4. Oktober das Anliegen erneut in die SVV verwies, trug nicht sonderlich zur Aufheiterung der Petenten bei.

Aufsichtsräte der Stadtwerke Bad Belzig GmbH zum Schweigen verpflichtet

Doch mit allzu großen Erwartungen sollten die Einreicher nun am Montag nicht in die Albert-Baur-Halle kommen. Denn die Antwort auf ihre Petition dürfte denkbar knapp ausfallen. „Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind zum Schweigen verpflichtet“, stellte Bürgermeister Roland Leisegang auf Anfrage der MAZ klar. Sie dürften keine Geschäftsinterna der Stadtwerke in die Öffentlichkeit tragen.

Leisegang erklärte, wenn die Einreicher der Petition mit der Antwort nicht zufrieden seien, müssten sie ein Gericht anrufen. Die Stadtverordneten seien allesamt Ehrenamtler. „Es wäre sehr anmaßend, wenn wir über Rechtsfragen entscheiden würden.“

Der Stadtverordnete Tobias Paul (CDU) ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Rüdiger Böhme

Auch der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke, der CDU-Stadtverordnete Tobias Paul, dämpft die Erwartungen an die Sitzung am nächsten Montag. „Die SVV kann nicht viel über die Fernwärmeverträge sagen, das wird für die Petenten keine befriedigende Antwort geben“, sagte er am Mittwoch auf Anfrage der MAZ „Man darf rein rechtlich nicht viel sagen als Aufsichtsrat.“

Chef des Aufsichtsrates der Stadtwerke Bad Belzig GmbH räumt Fehler ein

Gleichzeitig räumte Tobias Paul für die Stadtwerke ein „Kommunikationsproblem“ ein. „Wir hätten die Preiserhöhung besser erklären müssen, das kann man ganz klar so sagen“, so der Stadtverordnete. Einige Kunden hätten sich vermutlich überrumpelt gefühlt, durch das Prozedere.

Die Stadtwerke hatten ihren Fernwärmekunden Ende vergangenen Jahres die beabsichtigten Preissteigerungen mitgeteilt. Bürgermeister Leisegang hatte sie zudem im Amtsblatt vom 17. Dezember 2020 veröffentlicht.

Proteste gegen die Erhöhung der Fernwärmepreise in Bad Belzig

Als Begründung hatte der Geschäftsführer der Stadtwerke, Hüseyin Evelek, auch die Kohlendioxid-Abgabe genannt sowie lange ausgebliebene Preisanpassungen. So ist der Grundpreis beispielsweise von 36 auf 61,07 Euro gestiegen.

Die überraschende Tariferhöhung hatte unter den Kunden der Stadtwerke einen Sturm von Protesten ausgelöst. Auch große Wohnungsunternehmen wie die kommunale Bewog und die Wohnungsgenossenschaft Bad Belzig 1919 fühlten sich über den Tisch gezogen.

Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft Potsdam wegen des Verdachtes auf Betrug im Zusammenhang mit den Fernwärmepreisen.

Von Hermann M. Schröder