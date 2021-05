Wieder Leben im alten Gemäuer: Jetzt übernehmen die Nachbarn auf Burg Rabenstein

Raben

Die Burg Rabenstein bleibt nicht nur in kommunaler Hand. Sondern die Einwohner aus der Umgebung wollen sie weiter nutzen und mit vertrauten Partnern bewirtschaften. Dazu gibt es eine Vielzahl von Ideen und Angeboten. Sie müssen in den nächsten Wochen unter einen Hut gebracht werden. Das wird nicht einfach, wie sich zeigt.

Zur Galerie Aktuelle Einblicke in die Burg Rabenstein

Die Gemeinde Rabenstein/Fläming hätte es bequemer haben können. Denn Im April lag ihr eine Offerte vor, bei der sie hätte schwach werden können. Nach der vorfristigen Beendigung des Pachtverhältnisses mit der Wirtsfamilie Ebert im Herbst 2020 und einer fehlgeschlagenen Ausschreibung zu Jahresbeginn hatte sich doch noch ein Gastronom für die Bewirtschaftung des gesamten Geländes interessiert. Sogar die Übernahme der Reparaturen von baulichen Mängeln war in Aussicht gestellt worden, heißt es.

Gastronom im Kreuzverhör

Doch die Gemeindevertretung Rabenstein/Fläming setzte dem Bewerber nach einem Kreuzverhör hinter verschlossenen Türen mit einstimmigem Votum den Stuhl vor die Tür. Es handelte sich Alexander Muschert. In Bad Belzig war er fünf Jahre lang Pächter des Burghotels. Nachdem der 38-Jährige wegen gewalttätiger Ausfälle sogar zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden ist, haben die Stadtväter ihn per Räumungsklage von der Burg Eisenhardt verweisen müssen. Vermutlich aus Ärger darüber soll er große Teile der Einrichtung zerstört haben.

„Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass die Entscheidung richtig war“, bilanziert der Niemegker Amtsdirektor Thomas Hemmerling. Denn statt dessen haben der Bauhof des Amtes und zahlreiche Bürger in mehreren Arbeitseinsätzen das Areal – vom Backhaus bis zum Tanzboden über dem Rittersaal - aus dem einsetzenden Dornröschenschlaf befreit. „Allein 40 Kubikmeter Sperrmüll und zwei Container voll Glas sind entsorgt worden“, berichtet Bauamtsmitarbeiter Thomas Nehrkorn.

Führung bis unter das Dach

Anlass war eine außerordentliche Gemeindevertretersitzung am Freitagabend auf der Burg Rabenstein. Mehr als 30 Interessierte waren als Gäste zugegen und nutzten die Gelegenheit, das Mittelalter-Ensemble in Augenschein zu nehmen.

Die Gemeindevertretung Rabenstein/Fläming beim Rundgang . Quelle: René Gaffron

Für weitere Arbeiten in dem historischen Gemäuer sind bereits Restauratoren und Handwerksfirmen angefragt. Von der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark wurden dafür 10.000 Euro in Aussicht gestellt. Gerade die Mehrbettzimmer, die häufig für Schulausflüge genutzt wurden, könnten über kurz oder lang familiengerecht hergerichtet und vermarktet werden.

Familien im Fokus

„Diese Reisewelle muss nicht wie im vergangenen Jahr am Steilen Hagen vorbeigehen“, findet Thomas Hemmerling. Die Grundlage dafür, dass die Burg Rabenstein momentan unter den schwierigen Verhältnissen der Covid-19-Pandemie zumindest besichtigt werden kann, legen Ralf Kirsten alias Ralf der Rabe mit seinen musikalischen und thematischen Führungen sowie Marcus Schubert.

Der Gastronom Marcus Schubert aus Lutherstadt Wittenberg sorgt derzeit für Speis und Trank auf Burg Rabenstein. Quelle: René Gaffron

Er ist Chef des 4-Sterne-Hotels „Alte Canzley“ in Lutherstadt Wittenberg. Seit sechs Wochenenden bietet er einen Imbiss an. Der 39-Jährige kann sich ein umfangreicheres Engagement zu vielen Anlässen an Wochenenden, Feiertagen und in der Ferienzeit vorstellen.

Lokalpolitiker vom Tempo überrascht

Als Ideenschmiede könnte sich das Gesindehaus im Vorhof profilieren. Es soll jedenfalls als Kreativzentrum des Niemegker Jugendkulturvereins Crescendo etabliert werden. Das Kulturministerium des Landes Brandenburg unterstützt – auch wegen der Corona-Krise – solche Initiativen von Kulturschaffenden auf dem Lande großzügig. Deshalb sind die Protagonisten zuversichtlich.

Das Gesindehaus im Vorhof von Burg Rabenstein könnte Kreativzentrum werden. Quelle: René Gaffron

So hofft Thomas Nehrkorn – hier als Musiker der Excelsis-Rockband – bei einem Festival im Juni überzeugende Impulse für Einheimische und Gäste liefern zu können. Dass in der aktuellen Hektik vergessen wurde, die Rabener Lokalpolitiker um Ortsvorsteher Marco Neue über die Nutzung als Proberaum für drei Bands zu unterrichten, hat die Verwaltungsspitze als Fehler eingeräumt.

Dass es gewiss selbst unter wohl gesonnenen Partnern schwierig bleibt, das mehr als 750 Jahre alte Bauwerk zu erhalten, es für Einheimische und Touristen zu akzeptablen Bedingungen zugänglich zu halten, ahnt auch Tobias Specht. Der Gastronom aus Raben, derzeit als Berufsschullehrer in Teltow tätig, hat das laut eigenem Bekunden das ebenfalls für sich berechnet. Die Idee, erneut einen Förderverein zu gründen, hält er bei der Dimension der Herausforderung nicht für tragfähig genug.

Geldgeber für Stiftung gesucht

Gemeinsam mit dem in der Sache schon erfahrenen Waldemar Hötte vom Wittenberg Zentrum für Globale Ethik schlägt er deshalb langfristig die Gründung einer Stiftung für die Burg Rabenstein vor. Die gerade in der zahlreich vertretenden Jägerschaft bestehenden Kontakte zu potenziellen Geldgebern sollten ausgeschöpft werden, um Denkmalschutz, Tourismus, Bildungsofferten sowie lokale Aktivitäten der Dorfgemeinschaft zu verbinden. Ein Konzept als Diskussionsgrundlage liegt auf dem Tisch.

Von René Gaffron