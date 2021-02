Wieder Unfall auf glatter L 95: Mutter und Kinder im Krankenhaus

Benken

Erneut hat sich ein schwerer Unfall auf der L 95, diesmal zwischen Lübnitz und Benken, ereignet. Drei Personen sind verletzt worden.

Bei glatten Straßenverhältnissen verlor eine BMW-Fahrerin am Montagmorgen, bei der Passage von Steindorf die Kontrolle über ihr Auto. Kurz nach 8 Uhr kam es von der Piste ab, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich dann. Dadurch wurden sowohl die 35-Jährige am Steuer als auch ihre beiden mitfahrenden Kinder (ein und zwei Jahre alt) leicht verletzt. Das Trio konnte sich selbst aus dem Wrack befreien, so wird berichtet.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber war aber ebenfalls im Einsatz. Der Notarzt konnte jedoch ohne Patienten wieder abfliegen. Mutter und Kinder wurden ins nächste Krankenhaus gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Werbig, Wiesenburg und Neuehütten rückten ebenfalls aus. Die 16 Kameraden kam vor allem zur technischen Hilfeleistung zum Einsatz, berichtet der Wiesenburger Gemeindewehrführer Jens-Uwe Werner.

Die Feuerwehrleute aus Werbig, Wiesenburg und Neuehütten rückten zur Hilfe an. Quelle: René Gaffron

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße 95 für etwa 60 Minuten voll gesperrt werden. Der BMW war nicht weiter fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wurde zunächst auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Straßenmeisterei hat dann auf der Fahrbahn, im Bereich der Unfallstelle gestreut.

Die Polizei setzt noch ihre Ermittlungen zur Unfallursache fort. Erst vor zwei Wochen war es zwischen Lübnitz und Bad Belzig zu einem Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn gekommen, bei dem einer Person verletzt wurde.

Von René Gaffron