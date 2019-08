Wiesenburg

Die jungen Talente der Musikschule „ Engelbert Humperdinck“ bestreiten den Auftakt zum Wiesenburger Parkfest. Sie verleihen ihm gleich Glamour, wie es in der Ankündigung heißt. Denn mit ihrem Programm „ Madonna in the Mirror“ werden gleich zwei absolute Weltstars gepriesen: Madonna und Michael Jackson.

Beide haben oder hätten im vergangenen Jahr den 60. Geburtstag gefeiert. Madonna, die Wandelbare, erfindet sich immer wieder neu und ihre Ausstrahlung ist gewaltig. Michael Jackson war der erfolgreichste Entertainer seiner Zeit – solistisch wie auch mit seiner Familie. Grund genug für Nicoals Bajorat und Mitstreiter, sich dem Werk der Interpreten zu widmen.

Viele Mitwirkende auf der Bühne

Die Musik, der Stil und das Leben werden in einer groß angelegten Show unter Mitwirkung von Sängern, Tänzern, einer Band und dem Musikschulorchester zur Aufführung gebracht. Freitag, 18 Uhr, beginnt die Gala in der Kunsthalle. Der Eintritt ist kostenlos, aber auf 200 Gäste limitiert.

„In Erinnerung an die früheren Kabarettabende sollte es wieder eine gute Einstimmung auf das Festwochenende geben“, erklärt Nancy Fröhlich das Zustandekommen eines letztlich wieder dreitägigen Programms. In der Gemeindeverwaltung Wiesenburg/Mark unterstützt sie das ehrenamtliche Organisationskomitee.

Feuerwerk ist genehmigt

Es hat Mitte der Woche schon einmal aufgeatmet. Denn den jüngsten Regenfällen sei dank: Das Feuerwerk am Sonnabend, 22 Uhr, darf stattfinden. Es ist alljährlich der Höhepunkt und lockt die Besucher zu Hunderten auf die Terrasse des Schlosses.

Im vergangenen Jahr allerdings musste es abgesagt werden. Wegen der hohen Waldbrandgefahr infolge der anhaltenden Hitze und Trockenheit war die Genehmigung kassiert worden.

„Nun wünschen wir uns für das Wochenende allerdings schönes Wetter“, sagt Norbert Hesse. Er zeichnet erstmals als Ortsvorsteher für die Veranstaltung verantwortlich und wird sie am Sonnabend, 14 Uhr, auf der Bühne vor dem Parkcafé von Simone Rosse eröffnen.

Buntes Programm mit Double-Künstlern

Auch dort sind neben der Chorgemeinschaft Wiesenburg/Mark, der Kindertanzgruppe der Grundschule „Am Schlosspark“ weitere Double-Künstler zu sehen. Erna erinnert an Helga Hahnemann und Edgar an Peter Alexander. Der Einheimische Hansjoachim Fröhlich führt durch das Programm.

Parallel lohnt ein Spaziergang durch die Anlage. Ponyreiten und Bootsfahrten locken ebenso wie Aqua-Zorbing –Wagemutige können dabei in durchsichtigen Bällen über das Wasser des Schlossteiches laufen. Bastelstraße, Schnitzen für Kinder und Erwachsene sowie das Schauaquarium des Anglervereins „Perle des Flämings“ seien als zusätzliche Attraktionen genannt.

Kahnfahrten auf dem Schlossteich sind beim Wiesenburger Parkfest möglich. Quelle: René Gaffron

Buchstäblich am Rande können die Angebote im Familienzentrum, in Mals Scheune sowie in der Marienkirche entdeckt werden. Dort tritt Sonnabend, 17 Uhr, das Gitarrenduo Simon und Tobias Tulenz auf.

Tanzmusik bis in den Morgen

Abends geht die musikalische Reise weiter. Die „Catchy Tunez“ aus Borkheide übernehmen das Aufwärmen (18 Uhr) und „The Artcores“ aus Zerbst rocken ab 21 Uhr mit Musik von Boss Hoss bis zu den Rolling Stones, ehe die Mobildiskothek „Hypodrom“ von Andreas Täge aus Görzke den Tanz in den Morgen gestaltet.

Für den Ausklang des Parkfest-Wochenendes sorgt dann das Jugendblasorchester unter der Leitung von Horsty Bendyk. Das ebenfalls zur Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark gehörende Ensemble spielt zum Frühschoppen an der Schlossschänke „Zur Remise“ auf und schließt somit den Kreis.

Von René Gaffron