Wiesenburger Stammtischrunde debattiert die Lebensqualität auf dem Lande

Wiesenburg

Der Dorfgasthof hat leider vielerorts ausgedient. Eine Stammtischrunde ist im Hohen Fläming dennoch etabliert. Sie kommt alle 14 Tage in Mals Scheune am Winkelteich in Wiesenburg zusammen. „Das hat sich sogar als hybrides Angebot in der Corona-Zeit bewährt – das bleibt so“, verspricht Dorothee Bornath, die neben Gastgeberin Claudia Heinz und der langjährigen Bürgermeisterin Barbara Klembt zum Moderatorinnen-Team zählt.

Mehr als 50 Treffen in Mals Scheune

Bei den bisherigen mehr als 50 Treffen wurden meist zehn bis zwölf Teilnehmer gezählt, in der Spitze auch 40. Die Runde führt einerseits kreativ aktive Menschen aus der Region zusammen. Andererseits dient sie als Anlaufstelle für Rückkehrer oder Zuzügler, die sich mit dem Gedanken tragen, in die Gegend zu ziehen.

Neben praktischer Lebenshilfe für sie geht’s mitunter um Grundsätzliches. „Lebensqualität – Anspruch und Wirklichkeit“ sollen diesmal erörtert werden.

Das Treffen findet am kommenden Mittwochabend um 19 Uhr statt. Der Zugang für die Zoom-Konferenz kann per E-Mail erbeten werden: mals-scheune@gmx.de.

Von René Gaffron