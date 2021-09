Wiesenburg

Die Drahtzieherei Wiesenburg ist zwar geschlossen. Doch das letzte Lied scheint darüber noch nicht gesungen. Deshalb lässt Sebastian Dawid das Ende offen von seiner fiktiven Zeitreise.

Bei drei Aufführungen auf der Laderampe des 2018 abgewickelten Wiesenburger Traditionsbetriebes hat der Künstler auch viel von der Wertschätzung nicht nur für das weltweit geachtete Produkt, sondern auch für die Arbeit der ehemals Beschäftigten vor allen Leuten nahe gebracht, die das Werk noch nicht so kannten.

Start noch am Bauplatz

Er selbst fügt ein keines Kapitel hinzu. Denn das auch als Pan Panazeh bekannte Multitalent baut auf dem Gelände, das auch in Zukunft weiter Gewerbe beherbergen soll, den Wander-Fool-Theater-Wagen auf. Ein Mini-Haus auf Rädern, das auch Theater sein kann.

Immer dort, wo das Mobil künftig stoppt, soll – gemeinsam mit Schauspiel-Kollegin Stephanie Reipen – binnen zwei Wochen eine Geschichte generiert werden. Am besten zu Themen, die die Bewohner dort betreffen und berühren. „Da sich Fertigstellung und Abfahrt verzögern, sind wir an Ort und Stelle schon kreativ geworden“, erklärt der Künstler.

Annäherung an Mann und Frau

„Dieses Mal gehen wir in die Wüstung von Groß Glien“, heißt es in der Ankündigung für das Wochenende des 25. und 26. Septembers. Der Titel: Die Wüstung – eine szenische Annäherung an Frau und Mann.

Mit dem Wagen geht es weiter zur Wüstung Groß Glien. Quelle: René Gaffron

Schon die Logistik macht etwas her: Treff ist demnach eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn in Klein Glien am Parkplatz bei Günters Garage, Ortsausgang Richtung Wiesenburg. Die Vorstellung wird ohne Bestuhlung über die Bühne gehen. Lediglich in geringer Anzahl sind Klappstühle und genug Sitzkissen vor Ort. Doch geht es zu mehreren Stationen.

Neue Geschichten werden entwickelt

Die fahrende Bühne , eine Mischung aus Tiny House und fahrendem Theater, macht an zwei verschiedenen Plätzen halt. An jedem Ort entwickelt das Team um Regisseurin Julia Strehler aus Hagelberg, in zwei Wochen ein kleines Stück , welches von den Themen des jeweiligen Standortes und seinen Bewohnern erzählt.

Aufführung: Sonnabend, 14 und 17 Uhr, Sonntag 15 Uhr. Eintritt: 8 Euro (ermäßigt: 6 Euro). Reservierung für die jeweils 25 Plätze per E-Mail: mariegolueke@gmx.de

