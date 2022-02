Raben

Mit der Naturwacht „Hoher Fläming“ und einem Förster können sich Interessierte bei der Winterwanderung auf Wildspurensuche begeben. Treff dazu ist am Sonnabend, 13 Uhr, am Naturparkzentrum Raben.

Die Teilnehmer der etwa vierstündigen Exkursion erfahren, welche Tiere überhaupt in den Wäldern der Umgebung leben und welche davon unter Schutz stehen. Sie erfahren, wie sich das Wild ernährt und in welcher Weise die Wölfe den Lebensraum am Fuß der Burg Rabenstein beeinflussen.

Picknick am Lagerfeuer zum Abschluss

Nach der Pirsch durch Wald und Flur können sich alle bei einem Picknick am Lagerfeuer wärmen und austauschen.

Die Tour ist kostenfrei, über Spenden freut man sich.

Anmeldung im Naturparkzentrum Raben: 033848/60004.

Von René Gaffron