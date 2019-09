Wildobstroute als Weg zum eigentlichen Ziel

Medewitz

Der Heimatverein Medewitz hat sich erfolgreich am bundesweiten Wettbewerb „Miteinander reden“ der Bundeszentrale für politische Bildung beteiligt. Er erhält eine Förderung für die Etablierung eines Wildobst-Wanderweges. Mit dem attraktiven touristischen Ziel soll die Bedeutung des Bahnhofes gestärkt werden.

„Die Projektförderung läuft bis Ende 2020. Geplant sind unter anderem mehrere Veranstaltungen: eine symbolische Baumpflanzung und die Gestaltung einer Karte“, erklärt Sophia Matenaar. Sie wohnt seit fünf Jahren im Ort und hat sich mit der Idee um die Akquise der 12 000 Euro gekümmert. Denn sie sorgt sich, dass ihre Wahlheimat „am letzten Ende der märkischen RE 7- Halte von der positiven Entwicklung buchstäblich abgehängt bleibt.“ Deshalb lautet das eigentliche Anliegen: wieder stündlicher Halt der Züge in Medewitz.

„Verbindung von Stadt und Land“

Robert Pulz, Vorsitzender des Heimatvereins Medewitz, ergänzt: „Eigentlich müsste es das Anliegen aller in der Region und im Land sein. Denn es geht um vorausschauende Politik, es geht um die Entwicklung der kleinen Orte, um die Verbindung von Stadt und Land“, so der Lokalpolitiker der Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark.

Gerade Medewitz hätte seiner Meinung nach gute Chancen, weil Züge direkt nach Berlin fahren –zu häufig allerdings vorbei. Denn seit 2014 hält der Regionalexpress dort nur im Zweistundentakt an. „Wir wollen erreichen, dass unsere Pendler besser zur Arbeit kommen und damit unser Ort attraktiver wird und Zuzügler gewinnt“, sagt Robert Pulz.

Entscheidung soll revidiert werden

Er verweist auf die Vorhaben in der Nachbarschaft. „Am Wiesenburger Bahnhof ist das ’Ko-Dorf' direkt am Bahnhof in Vorbereitung. Das zeigt, welche Potenziale die Bahnanbindung auch für kleine Orte bietet. „Wir haben schon mehrfach vergeblich an die Verkehrsministerin Kathrin Schneider appelliert, denn sie hat die Entscheidung getroffen, dass die Züge hier nur alle zwei Stunden anhalten, und nur sie kann sie wieder rückgängig machen. Das wollen wir jetzt endlich erreichen.“

Blaubeerreiche Wälder in der Umgebung Der Wildobst-Wanderweg soll vom Bahnhof Medewitz zum Bahnhof am Park Wiesenburg führen und bis 2020 ausgewiesen sein. Die Route passt sehr gut in die Brandtsheide. Medewitz und Medewitzerhüttem sind von blaubeerreichen Wäldern umgeben. Früher kamen Berliner und Dessauer per Zug zur Ernte. Mit Route kann nach Einschätzung der Initiatoren das Profil des Naturparks Hoher Fläming gestärkt und drn Kunstwanderweg, der von Bad Belzig nach Wiesenburg führt, ergänzt werden. Gemeinsam mit den regionalen Akteuren soll jetzt ein nachhaltiges Konzept für den Weg entwickelt, die Unterstützung der Verwaltung gewonnen und die Finanzierung für die notwendigen Anpflanzungen gesichert werden.

Dazu seien umfangreiche Prüfungen bereits vorgenommen worden, erklärt Ministeriumssprecher Steffen Streu. Abgewogen worden sei dabei zwischen Fahrplanstabilität, Erreichen der Umsteigeknoten und der Zahl der Verkehrshalte unter Berücksichtigung der Nachfrage.

„2013 wurde probeweise der durchgängige Stundentakt der Regionalexpresslinie 7 eingeführt, der in Medewitz allerdings keine Steigerung der Nachfrage bewirkt hat. 2014 wurde aus diesen Gründen in Medewitz wieder der Zweistundentakt eingerichtet“, heißt es auf MAZ-Anfrage. In Wiesenburg dagegen, hatte sich die Nachfrage positiv entwickelt, der Stundentakt wurde dort beibehalten.

Neue Erhebung gefordert

Schließung ist für Medewitz laut Steffen Streu kein Thema. Der Stundentakt in der Hauptverkehrszeit am Morgen werde dort beibehalten, lautet das Versprechen vom Ministerium. Doch ist das nach Aussage der Bahnfahrer nur hilfreich, wenn auch bei der Rückkehr der Bahnhof Medewitz stündlich genutzt werden kann. Hier müssten die ohnehin in Zweifel gezogenen Zahlen von 2013 mit einer erneuten Erhebung aktualisiert werden.

Medewitz und die weite Welt ganz nah beieinander auf der Anzeigentafel aiuf dem Bahnhof in Berlin. Quelle: Heimatverein Medewitz

Bereits im Jahr 2015 waren die Medewitzer im Potsdamer Landtag vorstellig geworden und hatten der Ministerin eine Unterschriftenliste und eine Petition überreicht. 2016 wurde eine Demonstration am Bahnhof organisiert und einen Offenen Brief an die Ministerin gerichtet. Darin sind die Probleme infolge der Taktausdünnung beschrieben und zugleich die Zukunftschancen aufgezeigt, die eine stündliche Direktanbindung nach Potsdam und Berlin für den Ort eröffnet.

„Bisher blieben alle Bemühungen ohne Antwort und ohne Erfolg“, beklagt der Heimatverein und hofft nun, dass doch noch miteinander geredet und das Anliegen quasi auf einem Umweg realisiert wird.

Von René Gaffron