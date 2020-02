Borkwalde

Das ist buchstäblich der Schnee von gestern. Immerhin hat der Südwesten des Kreises Potsdam-Mittelmark am Mittwochfrüh etwas Flockenwirbel verzeichnen können. Die weiße Pracht blieb gerade einmal für zwei Stunden etwa liegen, so dass die Kinder in Borkwalde immerhin einen kleinen Schneemann geformt haben. MAZ-Leser Jürgen Schaldach, Mitglied der Fotogruppe „Blende 8“ hat die Rarität dokumentiert.

Winterdienst war noch nicht nötig: Schneefall bei Borkwalde. Quelle: Jürgen Schaldach

Auch auf dem Hagelberg gab es vorübergehend eine geschlossene Schneedecke. Die Rekordwerte indes bleiben unberührt. Aber zur Erinnerung: Am 28. Dezember 2010 wurden 44 Zentimeter an der Wiesenburger Wetterwarte gemessen.

Bleibt die Frage: Wann wird mal wieder richtig Winter? Für das Wochenende im Hohen Fläming wird eher mildes und regnerisches Wetter vorhergesagt.

Von René Gaffron