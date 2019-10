Bad Belzig

Der Kinderförderverein „Wir“ plant in Bad Belzig eine neue Tagesstätte mit 30 Plätzen nahe dem Fläming-Bahnhof. Die Betreuung von zehn Jungen und Mädchen im Krippenalter sowie von 20 Vorschulkindern ist in der neuen Einrichtung vorgesehen. „Die Eröffnung soll so schnell wie möglich geschehen“ , erklärt Geschäf...