Für einen Zehner gibt es in der Buchhandlung von Bettina Ritter ein schönes Taschenbuch als Urlaubslektüre, Erdbeertee und Erdbeerschokolade als Set im Tee-Art-Laden von Claudia Menzel oder Görzker Keramik als Präsent aus Hollmanns Gemischtwarenladen. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Auch bei der Vielfalt an Blumen, die Martina Harnack am Marktplatz offeriert.

Folgerichtig bringt die SPD-Fraktion der Stadtverordentenversammlung die Bad Belziger gerade ins Grübeln. Denn die Sozialdemokraten wollen den mehr als 11.000 Einwohnern zehn Euro spendieren – natürlich nicht vom persönlichen Konto der Abgeordneten oder dem des Ortsvereins, wohl aber aus der Stadtkasse.

Doppelt guter Zweck

Begründet wird es mit dem guten Zweck: Denn das Geld soll in Form eines Gutscheines in den Geschäften und Gaststätten der Kur- und Kreisstadt eingelöst werden, die als Tribut an die sich ausbreitende Covid-19-Pandemie im Frühjahr vorübergehend schließen mussten. „Der Wertbon ist einerseits gedacht als Anerkennung und Dank an die Bürger für den geübten Verzicht und soll andererseits einen Beitrag zur Belebung der lokalen Wirtschaft leisten“, erklärt Sven Schmidt.

André Sachs, Nico Conrad und Julia Reichhardt aus Bad Belzig würden ihren Gutschein im Restaurnat "Korfu" einlösen. Quelle: René Gaffron

Nutznießer sollen seiner Meinung nach nicht die Discounter sein. Sie hätten schon in der Krise ihre Umsätze gemacht. „Zehn Euro pro Kopf klingt vielleicht nicht so viel – für eine fünfköpfige Familie könnte der Zuschuss die Entscheidung zu Gunsten eines Restaurant-Besuchs positiv beeinflussen“, findet der Fraktionschef. Er erfährt positives Echo von André Sachs, Nico Conrad und Julia Reichhardt. Das griechische Lokal „ Korfu“ am Busbahnhof wäre der Favorit, bei dem Trio.

Gesamtkosten über 110.000 Euro

Bäcker, Fleischer, Drogeriemarkt sind die Adressen, die Detlef Burow wöchentlich im Zentrum von Bad Belzig einmal ansteuert. Der Gedanke, einen Extra-Schein im Portmonee zu haben, findet den Zuspruch des 58-Jährigen. Entscheiden, was gekauft wird, will er spontan, wenn es soweit ist.

Detlef Burow aus Bad Belzig geht regelmäßig in der Innenstadt einkaufen und würde sich über einen Gutschein freuen. Quelle: René Gaffron

Wird der SPD-Vorschlag umgesetzt, sollen die Gutscheine im Bürgerbüro am Marktplatz ausgedruckt und verteilt werden – an alle 11.000 Einwohner, die am 1. März in Bad Belzig und zugehörigen Ortsteilen ihren Wohnsitz haben. Die 110.000 Euro müssten aus den Zuweisungen des Corona-Rettungsschirmes finanziert werden, heißt es im Antrag. „Diese Zahlungen sind eigentlich dafür vorgesehen, geplante Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen, die nun ausfallen, zu ersetzen“, zeigt sich Kämmerin Birgit Bein noch etwas erstaunt.

Skepsis beim Gewerbeverein

Nicht einmal beim Gewerbeverein Bad Belzig stößt der Vorschlag auf uneingeschränkte Zustimmung. Die Geste wird anerkannt. Doch der Teufel steck im Detail. „Schon allein die Buchung in den Kassen ist problematisch“, erklärt die Vorsitzende Simone Lüdicke. Mit dem Bedrucken von Papier und der Ausgabe als Coupon sei es nicht getan. Auch die Frage der Laufzeit bis Ende des Jahres sollte bedacht und die Frage geklärt sein, welche Geschäfte auf die Empfängerliste kommen.

Rebecca Czerimin und Tochter Jolina aus Bad Belzig würden auf eine persönliche Corona-Prämie aus dem Rathaus verzichten. Quelle: René Gaffron

Spielzeug, Schreibwaren oder Drogerieartikel kaufen Rebecca Czermin und Tochter Jolina durchaus in der historischen Altstadt. Dennoch würden sie auf die Auszahlung einer persönliche Prämie eher verzichten. „Die Stadt Bad Belzig hat gewiss andere Möglichkeiten, es mehr im Interesse der Allgemeinheit auszugeben“, ahnt die Mutter.

Franzisak Strencioch aus Groß Briesen schlägt ein Schulprojekt zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft vor. Quelle: René Gaffron

Dieser Auffassung vertritt auch Franziska Strencioch aus Groß Briesen. „Womöglich lässt sich mit dem Geld ein Projekt in den Grundschulen entwickeln, das den Kindern vor Augen führt, was es bedeutet die Wirtschaft vor Ort und nicht die Internetgroßhändler zu unterstützen“, unterbreitet die 30-Jährige einen alternativen Vorschlag.

Von René Gaffron