Verschwommener und kontrastarmer Blick, da kann der alltägliche Besuch beim Bäcker schnell zur Herausforderung werden. Was sich nicht farblich deutlich hervorhebt, wie ein rotes Stück Erdbeerkuchen, verschwimmt mir dem Rest in der Auslage unter einem grauen Schleier. Mit dem Tag des weißen Stockes, auch Blindenstock genannt, geht am 15. Oktober die Woche des Sehens zu Ende. Die jährlich stattfindende Aktionswoche beschäftigt sich mit der Bedeutung des Sehens, Möglichkeiten der Verhütung von Blindheit und macht auf die Situation blinder uns sehbehinderter Menschen aufmerksam.

Der Welttag des Sehens (World Sight Day) macht am zweiten Donnerstag im Oktober auf das weltweite Aktionsprogramm „Vision 2020 –das Recht auf Augenlicht“ aufmerksam. Insgesamt gibt es derzeit rund 36 Millionen blinde Menschen weltweit. Ziel dieser Kampagne ist es, die heilbare und vermeidbare Blindheit zu überwinden. Der Initiator des Aktionstages ist die Weltgesundheitsorganisation ( WHO). Der Tag des weißen Stockes schließt die jährliche Woche des Sehens. An diesem Tag machen Blinde uns Sehbehinderte auf ihre Situation zum Beispiel mit Aktionen wie „Bitte Weg frei!“, der vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband gemeinsam mit dem Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf organisiert wird, aufmerksam. Sehende Mitbürger werden dabei dazu aufgefordert, den „Stockeinsatz“ für die Betroffenen zu erleichtern. Alle Informationen rund die Woche des Sehens gibt es auf www.woche-des-sehens.de.

Michael Zmeck gehört zum Vorstand der Bezirksgruppe Bad Belzig, des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Land Brandenburg (BSVB). Seine größte Sorge ist der Nachwuchs für die Selbsthilfe im Fläming. „Wir haben keine jungen Leute, die sich für unsere Arbeit interessieren. Dabei ist es so wichtig, sich mit Betroffenen auszutauschen und gemeinsam Lösungen für den Alltag zu finden“, sagt Zmeck.Seit mehr als 150 Jahren gibt es deutschlandweit Netzwerke der Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe. Der BSVB selbst feiert in diesem Jahr sein 30. Gründungstag.

Einblicke in die Welt der Sehbehinderten

„Wer sich eine Vorstellung davon machen möchte, wie wir Sehbehinderte die Welt wahrnehmen, kann sich in der Mediathek der Webseite zur Woche des Sehens die Kurzfilme anschauen“, empfiehlt Zmeck. Dort wird die Sichtweise Betroffener mit verschiedenen Augenkrankheiten thematisiert. Nicht alle Beeinträchtigungen werden sofort als beginnende Sehbehinderung oder spätere Blindheit wahrgenommen. Genau an diesem Punkt aber ist es wichtig, sich untersuchen zu lassen.

Für den 75-jährigen Zmeck, der noch einer der jüngsten der Bezirksgruppe Bad Belzig ist, ist der Erfahrungsaustausch unerlässlich. Immer wieder sind auch optische und elektronische Hilfsmittel Thema der Zusammenkünfte. Bei grauem Star (Katarakt) kann ein mit entsprechender Software für größere Darstellung beispielsweise von Schrift, ein dankbares Hilfsmittel im Alltag sein. Bei der altersabhängigen Makula-Degeneration ( AMD/Gelber Fleck) hingegen, ist das Zentrum des schärfsten Sehens betroffen. Dann hilft nur noch Sprachsoftware.

Gelber Fleck im Frühstadium

Im Frühstadium sind nach Hochrechnung von der AMD laut Gutenberg-Gesundheitsstudie der Universität Mainz (2007) knapp 7 Millionen Deutsche betroffen. Ihr folgt die Diabetischer Retinopathie mit immerhin über 1,2 Millionen Erkrankten. Knapp unter 1 Millionen Betroffene haben Grünen Star (Glaukom).

Der Welttag des Sehens eröffnete am 8. Oktober die Woche des Sehens. Das nächste Treffen der Bad Belziger Selbsthilfegruppe gibt es am letzten Samstag des Monats, 31. Oktober, 14 Uhr in der Gaststätte Alter Brauhof in Bad Belzig. „Wer blind oder hochgradig sehbehindert ist, ist herzlich eingeladen, Mitglied unseres Verbandes zu werden“, schickt Zmeck voraus.

